¿Se puede comprar una isla en Chile? Conoce el precio de una a la venta ubicada en Ranco

La propiedad, denominada “Isla Buena”, cuenta con 9 hectáreas, bosque centenario, tres casas y acceso al Río Bueno, ubicándose a pocos kilómetros del Lago Ranco.

Una isla privada de 9 hectáreas en la zona de Ranco, Región de Los Ríos, se encuentra en el mercado inmobiliario con un precio de 49.500 UF, equivalentes a casi $2 mil millones. La propiedad, llamada “Isla Buena”, está situada a aproximadamente 2 kilómetros aguas abajo del Lago Ranco, sobre el cauce del Río Bueno.

Su vocación es principalmente como segunda vivienda, ofreciendo un entorno natural privilegiado y completo equipamiento.

Detalles de la propiedad y el proceso de venta

La isla cuenta con dos casas principales, una casa para el cuidador, un muelle privado, bote, kayak, y un bosque centenario que enriquece su valor paisajístico. Además, incluye ovejas y caballos en el terreno. El abogado Ambrosio Rodríguez, encargado de la transacción, aclaró que actúa por mandato de dueños que prefieren mantener su identidad en reserva, luego de ser propietarios por cerca de 30 años.

Según reportó Diario Financiero, para la comercialización, recibe asesoría de la firma Kayco International Group, vinculada al gestor Marcos Kaplún. Esta oferta representa una oportunidad única en el mercado de bienes raíces de alto standing en el sur de Chile, combinando privacidad, naturaleza y una infraestructura lista para su uso inmediato.