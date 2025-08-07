Así se ve Santiago en Wplace: Pixel art, otakus y una leve (muy leve) tendencia por cierto equipo de fútbol

El mapa colaborativo más grande de internet muestra una versión pixelada de Santiago plagada de escudos, animé, memes y frases barristas. En medio de la diversidad artística, una presencia azul se hace notar un poquito más que el resto.

Wplace, el mural digital donde miles de personas pintan en tiempo real sobre un mapa mundial, ya tiene su versión de Santiago… y está lejos de ser sobria. Desde la cordillera hasta Maipú, el área metropolitana aparece tomada por pixel art de todo tipo: cultura pop, referencias a videojuegos, personajes de animé, slogans locales y, claro, fútbol.

En medio del caos creativo destaca una leve, casi imperceptible, inclinación por cierto equipo capitalino. Escudos de Universidad de Chile, nombres de sus barras y frases como “Peñalolén te causa insomnio” o “La banda de San Ramón” copan buena parte de las comunas, con diferentes estilos y tamaños. Hasta en el sector oriente se coló algún emblema azul.

Pero no todo es fútbol: también hay homenajes a personajes como Pikachu, Don Ramón y referencias a videojuegos como Among Us o Sonic.

El fenómeno ha sido posible gracias a la lógica del sitio: cada usuario puede colocar un píxel cada cierto tiempo, lo que obliga a la coordinación masiva para levantar y mantener diseños. En Chile, distintas comunidades se han organizado por Discord y Telegram para participar.

La imagen puede cambiar en cualquier momento.

Así se ve santiago en W Place:

Para explorar el mapa en vivo: wplace.live