Tendencias dua lipa

Estrenan comercial que grabó Dua Lipa en Chile: Se ve el centro de Santiago y el desierto de Atacama

Por CNN Chile

15.08.2025 / 14:50

{alt}

El comercial fue grabado en enero en el país para una lujosa marca de moda.

Tras meses de espera, este viernes finalmente se dio a conocer el comercial que grabó Dua Lipa en Chile en enero pasado.

Un par de días antes ya se habían liberado algunas escenas, pero todavía faltaba el spot completo, lo que generó gran expectativa.

“Libre de corazón. Estás mirando el nuevo capítulo de LIBRE”, señala la cantante de 29 años en la publicación del comercial.

En las imágenes, que forman parte de la campaña del nuevo perfume de Ives Saint Laurent, se la puede ver paseando por el centro de santiago y en el desierto de Atacama.

En el post, los comentarios de chilenos y chilenas no se hicieron esperar. “Y por esto hoy en Chile es feriado”, “Dua Lipa chilena” y “alucino viendo mi país mostrado por Dua Lipa e YSL”, fueron algunos.

Mira el comercial que grabó Dua Lipa en Chile

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

Tendencias Estrenan comercial que grabó Dua Lipa en Chile: Se ve el centro de Santiago y el desierto de Atacama
Más del 50% son colombianos: Gobierno expulsa a 281 médicos extranjeros por emitir licencias médicas falsas
“Mientras en otras comunas…”: Concejo de La Cisterna aprueba nombrar como Dr. Salvador Allende nuevo centro médico
"Contesta mi llamada, poco hombre": Sammis Reyes protagoniza discusión en redes con humorista que se burló de embarazo de Emilia Dides
Hinchas realizan “arengazo” no autorizado en el Monumental y dejan detenidos antes del Colo Colo contra U. Católica
Tensiones, llamados y más: ¿Cuál es el futuro de la visa Waiver para Chile?