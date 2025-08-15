Estrenan comercial que grabó Dua Lipa en Chile: Se ve el centro de Santiago y el desierto de Atacama

El comercial fue grabado en enero en el país para una lujosa marca de moda.

Tras meses de espera, este viernes finalmente se dio a conocer el comercial que grabó Dua Lipa en Chile en enero pasado.

Un par de días antes ya se habían liberado algunas escenas, pero todavía faltaba el spot completo, lo que generó gran expectativa.

“Libre de corazón. Estás mirando el nuevo capítulo de LIBRE”, señala la cantante de 29 años en la publicación del comercial.

En las imágenes, que forman parte de la campaña del nuevo perfume de Ives Saint Laurent, se la puede ver paseando por el centro de santiago y en el desierto de Atacama.

En el post, los comentarios de chilenos y chilenas no se hicieron esperar. “Y por esto hoy en Chile es feriado”, “Dua Lipa chilena” y “alucino viendo mi país mostrado por Dua Lipa e YSL”, fueron algunos.

Mira el comercial que grabó Dua Lipa en Chile