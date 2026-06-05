Tarantino arremete contra Hollywood: “Es una fábrica de salchichas sin sabor”

El cineasta y ganador del Oscar Quentin Tarantino publicó una crítica frontal contra la industria cinematográfica actual, señalando que desde la pandemia resulta “casi imposible” que una nueva película no sea atacada por sus defectos. “Implosibilidades, condescendencia con el público, actores mal elegidos o simplemente estupideces ordinarias suelen torpedear cada nueva película que sale”, escribió en la publicación especializada.

Según reportó NME, el director fue más allá al afirmar que el concepto mismo de lo que es una película hoy lo inclina más hacia el desprecio que hacia la generosidad. Según Tarantino, “en comparación, las películas de los últimos seis años hacen que los 80 parezcan los 30”.

Las excepciones que salvó Tarantino

Pese a su visión negativa del panorama general, el cineasta reconoció algunos títulos que sí lo satisficieron, entre ellos ‘West Side Story’ (2021) y las dos entregas de ‘Horizon: An American Saga’ (2024).

También destacó la película de 2026 ‘The Rip’, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, calificando su guion —firmado por Joe Carnahan y Michael McGrale— como “el componente realmente poderoso” de la producción.

Actualmente, Tarantino trabaja en una producción teatral en Londres titulada ‘The Popinjay Cavalier’, con estreno previsto para 2027.