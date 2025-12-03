Tendencias quentin tarantino

Quentin Tarantino corona a “Black Hawk Down” como la mejor película del siglo XXI: Conoce su top 20

03.12.2025 / 13:54

El influyente cineasta reveló su ranking personal de los últimos 23 años, colocando en los primeros puestos filmes de Ridley Scott, Pixar y Sofia Coppola.

El director Quentin Tarantino, creador de clásicos como Pulp Fiction, desveló su lista de las 20 mejores películas del siglo XXI en el podcast de Bret Easton Ellis. Con la autoridad de un maestro del cine, su selección incluye títulos tan diversos como el thriller Zodiac y la comedia

Shaun of the Dead, bajo una regla clave: solo una película por director. En lo más alto de su ranking situó a “Black Hawk Down” de Ridley Scott, a la que calificó como “una obra maestra” que logra la intensidad y el propósito de un film como Apocalypse Now.

Un top tres con sorpresas y un gran favorito animado

Según reportó NME, el segundo y tercer puesto fueron para Toy Story 3 y Lost in Translation de Sofia Coppola, respectivamente. Tarantino es un “gran fan” declarado de la franquicia Toy Story, aunque admitió que no tuvo deseo de ver la cuarta entrega.

La lista completa, que abarca desde el cine de acción hasta el terror y la comedia, refleja el eclecticismo y el criterio personal del director. Estas son las 20 mejores películas del siglo XXI según Quentin Tarantino:

  1. Black Hawk Down

  2. Toy Story 3

  3. Lost In Translation

  4. Dunkirk

  5. There Will Be Blood

  6. Zodiac

  7. Unstoppable

  8. Mad Max: Fury Road

  9. Shaun Of The Dead

  10. Midnight In Paris

  11. Battle Royale

  12. Big Bad Wolves

  13. Jackass: The Movie

  14. School Of Rock

  15. The Passion Of The Christ

  16. The Devil’s Rejects

  17. Chocolate

  18. Moneyball

  19. Cabin Fever

  20. West Side Story

