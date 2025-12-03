Quentin Tarantino corona a “Black Hawk Down” como la mejor película del siglo XXI: Conoce su top 20

El influyente cineasta reveló su ranking personal de los últimos 23 años, colocando en los primeros puestos filmes de Ridley Scott, Pixar y Sofia Coppola.

El director Quentin Tarantino, creador de clásicos como Pulp Fiction, desveló su lista de las 20 mejores películas del siglo XXI en el podcast de Bret Easton Ellis. Con la autoridad de un maestro del cine, su selección incluye títulos tan diversos como el thriller Zodiac y la comedia

Shaun of the Dead, bajo una regla clave: solo una película por director. En lo más alto de su ranking situó a “Black Hawk Down” de Ridley Scott, a la que calificó como “una obra maestra” que logra la intensidad y el propósito de un film como Apocalypse Now.

Un top tres con sorpresas y un gran favorito animado

Según reportó NME, el segundo y tercer puesto fueron para Toy Story 3 y Lost in Translation de Sofia Coppola, respectivamente. Tarantino es un “gran fan” declarado de la franquicia Toy Story, aunque admitió que no tuvo deseo de ver la cuarta entrega.

La lista completa, que abarca desde el cine de acción hasta el terror y la comedia, refleja el eclecticismo y el criterio personal del director. Estas son las 20 mejores películas del siglo XXI según Quentin Tarantino: