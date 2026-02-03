¿Qué pasó con el hombre que sufrió una fuerte caída en el concurso de “guatazos” en Mejillones? Esto se sabe sobre su estado de salud

El sábado 31 de enero, en el marco del evento “Reyes de Barro”, un hombre participó en el concurso de “guatazos”, instancia en la que sufrió una fuerte caída, debiendo ser asistido por funcionarios de la Municipalidad de Mejillones.

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se observa a un hombre saltando desde una escalera hacia una piscina de lodo. En ese momento, la escalera se movió, lo que provocó que parte de su cuerpo impactara fuera de la piscina.

Los hechos se remontan a la noche del sábado 31 de enero, durante el evento “Reyes de Barro” realizado en la comuna de Mejillones, donde el hombre participaba en el concurso de “guatazos”, cuyo ganador se define según la cantidad de aplausos que obtenga cada participante.

Cabe destacar que el primer lugar obtiene un premio de $100.000, el segundo $80.000 y el tercero $50.000, según consignó Emol.

Respecto al incidente, el concejal de Mejillones, José Barraza, señaló a 24 Horas que “se tienen que revisar los protocolos y cada uno de los procedimientos. No podemos poner en peligro la vida de las personas”.

Respuesta de la municipalidad

En relación con los hechos ocurridos durante la actividad organizada por la Municipalidad de Mejillones, desde el municipio aclararon que “una de las personas competidoras sufrió una caída al momento de saltar a la piscina de barro. De manera inmediata, fue atendida en el lugar por personal de salud y una ambulancia dispuesta especialmente para el evento”.

Además, detallaron que “luego de la caída, la persona afectada manifestó su intención de volver a competir y repetir el salto, a lo que las personas encargadas de la actividad se negaron, priorizando en todo momento su integridad física y psíquica”.

Sobre el estado actual del participante, indicaron que “se encuentra desempeñando sus labores con total normalidad”.

Actualmente, se encuentra en curso una investigación sumaria para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.