¿Qué es el Mundial de Desayunos? El concurso de Ibai que puso a la marraqueta chilena en el centro de atención

Chile avanza en el Mundial de Desayunos, el concurso de Ibai Llanos que reúne a millones de personas y celebra la gastronomía mundial. La marraqueta con palta, jamón y huevo se enfrenta ahora a Perú en semifinales, mientras figuras públicas y celebridades participan en las votaciones.

El Mundial de Desayunos es concurso global organizado por el streamer español Ibai Llanos, que busca elegir al mejor desayuno del mundo mediante votaciones en línea.

La iniciativa ha generado un fenómeno digital, atrayendo a millones de personas y reuniendo a figuras públicas de distintos sectores, desde políticos hasta celebridades y científicos.

Chile se ha convertido en uno de los protagonistas del torneo gracias a su marraqueta con palta, jamón y huevo, acompañada de sopaipilla con pebre y té. Este tradicional desayuno nacional logró imponerse ante Japón y España en las rondas previas y ahora se prepara para enfrentar a Perú, reconocido por su pan con chicharrón, tamal y café pasado, en una semifinal que promete ser intensa y reñida.

El concurso ha logrado trascender la gastronomía: en las votaciones han participado el Presidente Gabriel Boric, la candidata presidencial Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Jeannette Jara, la científica Teresa Paneque, el humorista argentino Jorge Alis, Arturo Vidal y más personalidades nacionales, mostrando cómo un tema cotidiano puede generar conversación y unidad entre distintos sectores de la sociedad.

¿Cómo votar por Chile?

Instagram : participa en las encuestas del perfil de Ibai Llanos.

: participa en las encuestas del perfil de Ibai Llanos. YouTube y TikTok: busca el comentario de Ibai que menciona “Chile” y dale like; tu voto se contabiliza automáticamente.

La semifinal entre Chile y Perú será una verdadera celebración de la gastronomía latinoamericana y un reflejo del interés global que ha generado este original concurso digital.