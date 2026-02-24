“Primero fue el COVID, después el Boric”: El chiste de Dino Gordillo sobre el Presidente Boric

Uno de sus chistes hizo alusión al Presidente Gabriel Boric, a quien sacó a la palestra cuando habló de la pandemia.

En paralelo al Festival de Viña del Mar se está llevando a cabo el Festival de Comedia en CHV, donde diversos humoristas suben a hacer reír al público.

Uno de ellos fue Dino Gordillo, quien ha estado en la polémica por acusaciones de presunto abuso a una menor, quien debió hacer reír al público este lunes.

“Estaba en lo mejor ya con un mes en la casa, hueón, y no había ni el COVID. Concha, cagamos. Dos años encerrados con la vieja. Y pa’ las mujeres también fue un sacrificio, ¿sí o no, chiquillas? Tardó años, con el mismo hueón entró a la casa. Y este ha sido el único país, hueón, en el mundo que hemos atacado dos pandemias juntas, hueón. Primero fue el COVID, después el Boric. ¡Míra la we.., hueón!”, contó.