“Primero fue el COVID, después el Boric”: El chiste de Dino Gordillo sobre el Presidente Boric

Por CNN Chile

24.02.2026 / 00:57

Uno de sus chistes hizo alusión al Presidente Gabriel Boric, a quien sacó a la palestra cuando habló de la pandemia. 

En paralelo al Festival de Viña del Mar se está llevando a cabo el Festival de Comedia en CHV, donde diversos humoristas suben a hacer reír al público.

Uno de ellos fue Dino Gordillo, quien ha estado en la polémica por acusaciones de presunto abuso a una menor, quien debió hacer reír al público este lunes.

“Estaba en lo mejor ya con un mes en la casa, hueón, y no había ni el COVID. Concha, cagamos. Dos años encerrados con la vieja. Y pa’ las mujeres también fue un sacrificio, ¿sí o no, chiquillas? Tardó años, con el mismo hueón entró a la casa. Y este ha sido el único país, hueón, en el mundo que hemos atacado dos pandemias juntas, hueón. Primero fue el COVID, después el Boric. ¡Míra la we.., hueón!”, contó. 

