Precio, salud mental y practicidad dominan las compras de alimentos y bebidas en 2026

Un estudio global de Tetra Pak basado en más de 33.000 entrevistas en 43 países —incluido Chile— identificó seis tendencias que redefinen las decisiones de compra en la industria de alimentos y bebidas durante 2026. El informe Trendipedia Consumer Trends 2026, que se apoya en fuentes como Ipsos, Mintel y FMCG Gurus, describe a un consumidor más racional y exigente, que ajusta el gasto pero no renuncia a sus prioridades.
Bienestar mental y sostenibilidad sin sacrificio
La salud mental emerge como una preocupación central: el 45% de los encuestados la señala como el principal problema sanitario de su país, por encima del cáncer y el estrés. Al mismo tiempo, el 26% de los consumidores en 32 países cree que la inflación nunca regresará a la normalidad y el 33% en 18 países reduce el gasto en una categoría alimentaria para destinar recursos a otra.
La sostenibilidad, advierte el informe, pierde tracción si implica culpa o sobrecosto, pero gana apoyo cuando se traduce en beneficios concretos: menos desperdicio, mayor vida útil y eficiencia. “Las personas siguen esperando opciones más sostenibles, aunque bajo una condición: que sean fáciles de adoptar y que no impliquen mayores sacrificios económicos o prácticos”, plantea el documento.
La hiperconveniencia ya no constituye un diferencial, sino una condición base: soluciones listas para consumir, rapidez y personalización tecnológica se instalan como expectativas mínimas. A la vez, crece la búsqueda de experiencias sensoriales, propuestas multisensoriales y referencias culturales diversas, junto con un renovado interés por lo local, lo auténtico y lo culturalmente significativo. El resultado es un consumidor difícil de encasillar: ahorra pero se da gustos, exige practicidad sin abandonar el bienestar y valora tanto la innovación como la pertenencia.
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