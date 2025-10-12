Tendencias tiktok

¿Por qué están tan molestos con la vida?: Mexicano enumera las cosas que le “hacen ruido” de Chile

Por CNN Chile

12.10.2025 / 14:17

El tiktoker mexicano ssssstiven publicó un video enumerando las cosas que le “hacen ruido” de Chile.

En la publicación, que ya alcanza las 20 mil visualizaciones y que ha generado cuestionamientos, realiza un descarnado análisis de las costumbres e idiosincrasia chilena.

La primera situación que le llamó la atención fue la ausencia de colores en la forma de vestir de los chilenos.

“¿Por qué visten de negro en todo momento? ¿Dónde está el color? Les sustrajeron el color”, señala sobre este aspecto.

Otro punto que aborda es el consumismo del país, lo que ve reflejado en la masiva asistencia a centros comerciales.

Todos los días hay mil personas comiendo, comprando ¿Cuántos les pagan?“, se cuestiona.

Finalmente, el mexicano se pregunta la razón detrás de una supuesta actitud irritable de los chilenos.

¿Por qué están tan molestos con todo el mundo? ¿Por qué están tan molestos con la vida? ¿Qué les hizo la vida?”, reflexiona.

Y agrega: “Es una pelea en la calle todo el mundo, relájense”.

 

@ssssstiven COSAS QUE ME HAN HECHO RUIDO DE MI VISITA A CHILE 🇨🇱  #chile #santiagodechile #culturachilena #chiletiktok #chilenos ♬ SI NO ES CONTIGO – Cris Mj

