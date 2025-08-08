“Pongo un tema de él y se me olvida todo”: Paty Cofré muestra su lado más “romántico” y revela quién es su cantante favorito

En el primer capítulo de la nueva temporada de Sana Mente, que se emitirá este sábado a las 22 horas por las pantallas de CNN Chile, se abordará un aspecto importante relacionado con el envejecimiento de la población. Fue en este marco que se conversó con la destacada humorista y actriz que hoy brilla en Detrás del Muro.

“Mi nombre es Patricia Cofré, bueno años que llevo en esto ya llevo, empecé a los 16 imagínate. ¿Quieres saber mi edad? Tengo 86, cumplí el 4 de marzo, me dedico aquí a hacer reír, eso es lo que me gusta”.

Así la destacada humorista nacional “Paty Cofré” abordó con Sana Mente, de CNN Chile, un aspecto fundamental de su vida personal: El humor, el amor y el cuidado de su salud mental.

“¿Sabes lo que me relaja a mí? No sé cómo, soy pisciana, soy muy romántica, a mí lo que me relaja y me lleva hasta las alturas son los temas románticos, me encanta el romanticismo, me encanta el amor, amarse, es tan lindo, es tan lindo el amor”, destacó Cofré.