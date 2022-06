Este miércoles finalmente fue lanzado el tráiler de Pokémon Scarlet & Violet, la próxima entrega de la franquicia que llegará el 18 de noviembre a Nintendo Switch.

En el video, Nintendo y The Pokémon Company presentaron oficialmente a los nuevos personajes que acompañarán a los usuarios en sus diferentes aventuras.

Además de la profesora Sada y el profesor Turo, los jugadores y jugadoras también podrán encontrarse con los nuevos Pokémon Legendarios: Koraidon en Pokémon Scarlet y Miraidon en Pokémon Violet.

Según Nintendo, el juego será de mundo abierto. “Podrás explorar libremente y sin tener que seguir un orden establecido por la trama. Por supuesto, además de todos los descubrimientos y las historias que están esperándote, tendrás que perfeccionar tus habilidades como Entrenador o Entrenadora”, señalaron.

Entre las nuevas criaturas de esta entrega, dos se robaron la atención de los usuarios: Lechonk, un cerdo de tipo normal y Smoliv, un pokémon aceituna de tipo planta y normal. Estos personajes acompañan a Mencía, la amiga del personaje del jugador o jugadora.

En el sitio web de Pokemón se señala que Lechonk es tímido, cobarde, pero también fuerte. “Usa su olfato para encontrar y zamparse la hierba y las bayas silvestres más deliciosas. Por culpa de su dieta, su cuerpo despide un olor herbáceo que los Pokémon de tipo Bicho detestan”.

Por otra parte, en el caso de Smoliv, “el aceite que sale de su cabeza tiene un sabor amargo muy fuerte, y no es apto para el consumo. Cuando se sobresalta o es atacado, Smoliv disparará este aceite, lo que ralentizará a su oponente. Luego aprovechará ese momento para huir”.

Meet Lechonk, the Hog Pokémon! 🐷

It may appear fat at first glance, but in reality, the Pokémon’s body is mostly muscle built by constantly walking around in search of food.

❤️💜 #ScarletViolet pic.twitter.com/sMnhPNRXUD

— Pokémon (@Pokemon) June 1, 2022