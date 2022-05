Luego de mucha espera, finalmente Bandai Namco anunció la fecha de lanzamiento de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

El juego estará disponible a partir del 2 de septiembre para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Lee también: La espera finalmente terminó: Apex Legends Mobile ya está disponible para descargar

Este título se basa en el exitoso Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle lanzado en 2013, pero mejorado: Tendrá nuevos modos apuntando a los enfrentamientos online, un novedoso All Star Battle y mejoras visuales.

El anuncio fue acompañado de un tráiler en donde se pueden apreciar cuatro nuevos personajes que aparecerán por primera vez en el juego: Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop y Diego Brando.

“JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R se acerca en el otoño de 2022. 50 personajes de todos los arcos de JOJO disponibles con opciones de personalización para atuendos, poses y diálogo”, señalaron desde Bandai Namco.

El juego tendrá tres ediciones, pudiendo reservarse digitalmente para todas las plataformas, excepto Nintendo Switch. Además, habrá una versión física que incluye una estatua de Jolyne Cujoh.

Pre-order your copy of JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R today!

With over 50 characters from the series to choose from, you'll be ready to take on any opponent no matter what system you play on!

Pre-Order your copy to join the fight today:https://t.co/QzU2Sfplsq pic.twitter.com/JxgE8UlxOP

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) May 26, 2022