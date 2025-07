“Regresar es prácticamente la muerte”: Inmigrantes haitianos temen volver a su país por políticas de Donald Trump

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, busca cancelar el Estatus de Protección Temporal para la comunidad haitiana el próximo 3 de agosto, con entrada en vigor el 2 de septiembre.

(CNN)—Con ocho meses de embarazo, Titi, una inmigrante haitiana de 28 años, teme ser deportada a su país natal.

Titi, quien pidió ser identificada solo con un seudónimo por temor a ser objeto de las autoridades migratorias, llegó a Estados Unidos con su hermana menor en 2024 tras huir de la violencia generalizada de pandillas en Haití, que convertía en peligrosas incluso actividades rutinarias, como caminar al supermercado.

Las hermanas ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, un sistema lanzado en 2020, diseñado principalmente para conductores de camiones comerciales y otros usuarios de la industria, y ampliado en 2023 para permitir que los solicitantes de asilo programen citas en la frontera sur antes de ingresar al país.

En noviembre de 2024, Titi y su hermana solicitaron un alivio adicional bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ha permitido a los inmigrantes haitianos vivir y trabajar en Estados Unidos desde que un gran terremoto azotó Haití en 2010. Titi dijo que aún esperan una decisión.

Desde entonces, la administración del presidente de EE.UU. Donald Trump ha revocado el estatus legal de los migrantes que ingresaron al país a través de CBP One, según informó The Associated Press en abril.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha buscado cancelar el TPS para los haitianos el 3 de agosto, con fecha de entrada en vigor el 2 de septiembre.

“Esta decisión restaura la integridad de nuestro sistema de inmigración y garantiza que el Estatus de Protección Temporal sea realmente temporal”, dijo un portavoz del DHS en junio. “La situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos regresen a casa con seguridad”.

Los esfuerzos de la administración de Trump por cancelar el TPS para los inmigrantes haitianos han dejado a Titi y a cientos de miles de personas preocupadas por la posibilidad de verse obligadas a regresar a un país que no es seguro.

“No hay seguridad en Haití en este momento”, dijo Titi a CNN en su criollo nativo a través de un traductor. “En cambio, diría que la situación ha empeorado desde que me fui”.

A principios de este mes, un juez federal en Brooklyn bloqueó el intento del gobierno de Trump de rescindir la extensión de 18 meses del TPS de Haití, otorgada por el expresidente de EE.UU. Joe Biden, que vence el 3 de febrero de 2026.

El juez federal dictaminó que Noem “no tiene autoridad legal ni inherente para anular parcialmente el TPS de un país”.

La batalla legal por el TPS se produce mientras el Gobierno de Trump intensifica su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados, realizando deportaciones masivas y redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo el país, incluyendo en campos agrícolas y juzgados.

El Gobierno también ha tomado medidas para restringir otras protecciones. CNN informó el mes pasado que Trump planeaba desestimar las solicitudes de asilo de cientos de miles de inmigrantes, haciéndolos susceptibles de deportación. El Departamento de Justicia también ha solicitado la desnaturalización de los inmigrantes legales que cometan delitos violentos o representen un peligro potencial para la seguridad nacional.

“No estamos a salvo”

Los defensores de los inmigrantes haitianos celebraron el fallo del juez que bloquea la finalización anticipada del TPS, pero afirman que esperan que el gobierno apele.

“No estamos a salvo”, dijo Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance. “No nos sentimos cómodos porque conocemos esa posibilidad”.

Jozef afirmó que más de 500.000 inmigrantes haitianos viven actualmente en Estados Unidos bajo el TPS, y forzar su regreso a Haití los pondría en grave peligro, ya que gran parte del país está controlado por milicias armadas. Las pandillas se han apoderado de al menos el 85 % de la capital de Haití, Puerto Príncipe.

Más de 5.600 personas fueron asesinadas en Haití en 2024, y un millón se quedó sin hogar debido a la violencia de las pandillas, según The Associated Press.

“El riesgo de regresar es prácticamente mortal”, dijo Jozef.

Ella cree que la decisión del Gobierno de Trump de deportar a inmigrantes haitianos, a pesar de que el país está bajo una alerta de viaje de Nivel 4, es una “política arraigada en el racismo y la crueldad contra las personas negras”.

Esta es una “afirmación ridícula y falsa”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, y agregó que “demuestra una falta de comprensión, incluso la más básica, del Estatus de Protección Temporal (TPS), que es, por definición, temporal”.

Jackson dijo a CNN que el terremoto de 2010, que permitió a los haitianos recibir el TPS en Estados Unidos, “ya no representa un riesgo” para ellos. Los ciudadanos haitianos, añadió, pueden buscar un estatus legal a través de otras vías, como el asilo, si son elegibles.

“El presidente Trump está cumpliendo su promesa de restablecer la cordura en nuestro sistema de inmigración y poner fin a la explotación de estos programas temporales por parte del gobierno de Biden para fomentar la inmigración ilegal”, dijo Jackson.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS, dijo que el TPS de Haití “nunca tuvo la intención de ser un programa de asilo de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”.

El Departamento de Estado menciona el secuestro, la delincuencia, la actividad terrorista, los disturbios civiles y la atención médica limitada en Haití como motivos para la alerta de viaje. “Haití es seguro para todos o no lo es en absoluto”, dijo Jozef.

Crece el temor en Springfield

En Springfield, Ohio, que atrajo la atención nacional durante la campaña presidencial del año pasado cuando Trump afirmó falsamente que los inmigrantes haitianos se comían a las mascotas, la ansiedad por la posible pérdida del TPS es generalizada.

La comunidad alberga a unos 15.000 inmigrantes haitianos, muchos de los cuales tienen TPS, dijo Carl Ruby, pastor principal de la Iglesia Cristiana Central.

Ruby dijo que miles de inmigrantes haitianos se mudaron a Springfield después de que se corriera la voz de que era una comunidad acogedora con vivienda y empleo para sus familias. Las fábricas de carne y ropa, así como los centros de distribución de Amazon, han sido empleadores populares para los inmigrantes haitianos, según activistas locales.

Ruby, quien defiende a las familias haitianas, dijo que hay una “sensación de limbo” en la comunidad haitiana de Springfield. “Han estado pasando del miedo a pensar que todo va a estar bien”, dijo Ruby a CNN.

Ruby comentó que muchos inmigrantes haitianos se apresuran a solicitar asilo y establecer la tutela de sus hijos nacidos en Estados Unidos en caso de que sus padres sean deportados. Otros están considerando mudarse a otros países como Canadá.

Pero regresar a Haití no es una opción segura, afirmó Ruby, y agregó que algunas familias presenciaron asesinatos atroces antes de huir del país. También señaló que los haitianos con ciertas enfermedades crónicas no tendrían acceso a medicamentos vitales en Haití.

“Muchos estadounidenses no comprenden la gravedad del riesgo”, dijo Ruby. “Creo que existe la falsa impresión de que la gente viene a Estados Unidos porque quiere beneficiarse de nuestros servicios públicos, pero nada más lejos de la realidad. Solo vinieron porque sus vidas corrían peligro”.

Viles Dorsainvil, cofundador y director ejecutivo del Centro de Apoyo Haitiano en Springfield, afirmó que su organización ayuda a los inmigrantes haitianos a integrarse a la comunidad, brindándoles asistencia con la búsqueda de empleo, la solicitud de vivienda, la gestión de servicios públicos y la asesoría legal.

Los inmigrantes haitianos han tenido un impacto positivo en la economía local, ya que la mayoría son trabajadores dedicados a empleos esenciales, afirmó.

Ahora, añadió, viven con “miedo, ansiedad e incertidumbre” ante las redadas y arrestos de ICE en todo el país, y la administración de Trump busca finalizar el TPS anticipadamente.

Si el fallo del juez sobre la fecha de finalización del TPS en febrero se mantiene sin una apelación exitosa, los migrantes haitianos tendrán más tiempo para hacer planes, afirmó Dorsainvil. Pero si las condiciones en Haití no mejoran para el próximo año, muchos inmigrantes seguirán enfrentando los mismos riesgos, añadió.

“Debería ser una decisión suicida regresar a Haití ahora”, comentó Dorsainvil.

“La gente que vive en Haití ahora no está en paz”.

Sin plan de escape

Mientras tanto, Titi dice que está desesperada por quedarse en Estados Unidos, porque cree que es mucho más seguro para criar a su hijo por nacer.

Su hermana fue detenida por agentes de ICE tras una audiencia en un tribunal de inmigración en junio y permanece bajo custodia, según ella.

Titi, quien estudiaba enfermería antes de salir de Haití, quiere aprender inglés para poder conseguir un trabajo y ganarse la vida en Estados Unidos.

Cree que ICE no la ha perseguido porque está embarazada. Una vez que nazca el bebé, Titi dijo que no sabe qué hará si no hay protecciones para los inmigrantes haitianos.

“No tengo plan de escape”, dijo Titi. “No tengo adónde ir”.

Nicquel Terry Ellis y Eva McKend, CNN.