Apex Legends Mobile, el nuevo título battle royale estratégico del universo Apex Legends, ya se encuentra disponible para dispositivos Android y iOS, según anunció Electronic Arts (EA).

Esta versión fue creada desde cero para la competencia móvil y lleva consigo la acción minuto a minuto en las batallas estilo battle royale por equipos de Apex Legends.

Este lanzamiento les dará a los jugadores un acercamiento nuevo en el universo de la franquicia, brindando a los usuarios la oportunidad de expandir su experiencia a través de las innovaciones para dispositivos móviles.

“Desde el comienzo en Apex Legends Mobile siempre tuvimos en mente al jugador de móviles competitivo, así que sabíamos que no podríamos simplemente importar Apex Legends a iOS y Android”, sostuvo Giovanni Ducati, jefe de Mobile.

Ducati detalló que tuvieron que construir el juego “desde cero para generar una experiencia (…) que no solo fuera rápida, intensa e innovadora como el título original, sino que también fuese nueva y única, llena de contenido nuevo y exclusivo”.

Este título presenta las Leyendas, las habilidades y las ubicaciones que los jugadores ya conocen, con controles y optimizaciones ideadas para que la competencia se sienta rápida y divertida en estos dispositivos.

🚨 ATTENTION LEGENDS 🚨

It's time to become an Apex Champion anywhere—@PlayApexMobile is now live!

Download now to drop in 👇

Android – https://t.co/hH0sDjHvYr

iOS – https://t.co/t276utx8af pic.twitter.com/LYhZYRCjRZ

— Apex Legends (@PlayApex) May 17, 2022