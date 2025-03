Pediatra entrega cinco consejos fundamentales para afrontar la pubertad en la era de las redes sociales

“La pubertad, en su definición más estricta, significa el camino hacia la maduración sexual”, declaró la doctora Cara Natterson al doctor Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en su podcast "Chasing Life".

(CNN) — La pubertad es uno de los hitos más importantes en la vida de una persona joven. También es uno de los más incómodos.

Los cambios hormonales generan cambios radicales en el cuerpo y la mente, incluyen estirones que van más allá de la estatura, crecimiento del cabello más allá de la cabeza, cambios de humor que van más allá de las rabietas y, para la mayoría, un despertar sexual. El proceso puede estar plagado de ansiedad, inseguridad y trastornos emocionales para todos los involucrados, más allá de la persona que lo vive.

“La pubertad, en su definición más estricta, significa el camino hacia la maduración sexual”, declaró recientemente la Dra. Cara Natterson al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en su podcast Chasing Life.

“Cuando comienzas la pubertad, no puedes formar parte de la ecuación de la gestación de un bebé. Y cuando la terminas, potencialmente puedes formar parte de la gestación de un bebé”, añadió.

La definición más amplia, dijo, incluye los efectos de todas esas hormonas sexuales (estrógeno, progesterona y testosterona), que producen “cambios de humor, cambios en las amistades y cambios en la forma en que los niños toman decisiones”.

Natterson, pediatra, es autora de la serie actualizada y exitosa para niñas, “The Care and Keeping of You”, y del volumen posterior para niños, “Guy Stuff”.

Pero no fue hasta que sus propios hijos llegaron a la adolescencia que se dio cuenta de que no había suficiente información disponible. “Mis hijos entraron en la pubertad y me quedó muy claro que necesitábamos mucho más que mi pequeño libro y los pequeños libros de todos los demás”, comentó.

Para ayudar a llenar ese vacío y reducir el misterio (y a veces la vergüenza) de esta etapa de la vida, ella y una amiga cocrearon la plataforma lessawkward.com. Si bien el proceso de la pubertad no ha cambiado, el momento sí.

“La pubertad (a nivel mundial) está comenzando antes, y lo sabemos desde hace mucho tiempo”, afirmó Natterson. Este inicio más temprano podría deberse a diversas razones, añadió, incluyendo cambios en el peso promedio de los niños, factores ambientales y un estrés psicosocial constante.

Para complicar aún más la situación, la pubertad a menudo se confunde con un proceso biológico separado, pero estrechamente relacionado.

“Existe una hormona llamada ‘adrenarquia’ que se produce cuando las glándulas suprarrenales liberan sus hormonas, DHEA y DHEAS”, explicó Natterson, señalando que son primas del estrógeno y la testosterona. Estas hormonas le indican al cuerpo que produzca más sudor y, en ciertas zonas, que lo haga con proteínas más grasas y espesas, y que crezca más vello”.

“Ocurre aproximadamente al mismo tiempo que la pubertad, pero en algunos niños puede ocurrir mucho antes. Por ejemplo, un niño de 5 años puede tener vello púbico y no estar en la pubertad. O una joven de 15 años puede haber pasado la pubertad sin problemas y no tener olor corporal, grasa ni vello púbico. Es confuso.

¿Deberían preocuparse los padres? Y, de ser así, ¿cuándo? “Cualquier adulto que crea que su hijo está entrando en la pubertad y tenga alguna pregunta o inquietud, consulte con un profesional de la salud”, señaló Natterson.

El pediatra hablará con su hijo y también le realizará un examen físico para determinar qué está sucediendo exactamente. Es posible que se le pida a los padres que esperen afuera, dependiendo de la edad del niño, pero pueden hacer preguntas después.

¿Qué puedes hacer para ayudar a tu hijo a transitar esta etapa potencialmente difícil de la vida? Natterson recomienda que los padres tengan en cuenta estos cinco aspectos.

La pubertad comienza antes

“La edad (promedio) es de 8 a 9 años para las niñas y de 9 a 10 años para los niños, lo que significa que está sucediendo de 2 a 3 años antes que para muchos de nosotros”, comentó Natterson por correo electrónico.

Dijo que cuando estudiaba medicina, a los estudiantes se les enseñaba que el inicio de la pubertad, generalmente con el inicio del desarrollo mamario, comienza a los 11 u 11 años y medio. Pero en 1997 se publicó un estudio innovador con 17.000 niñas que mostraba que la edad promedio de inicio del desarrollo mamario era de 9,96 años para las niñas blancas y de 8,87 años para las niñas negras.

Otro estudio con más de 1.200 niñas, publicado en 2010, buscó confirmar estos hallazgos. “Y no solo los confirmó, sino que amplió aún más el punto de partida”, afirmó.

“A partir de 2010… sabíamos que la edad promedio de desarrollo mamario en una niña en este país se encontraba entre los 8 y los 9 años”, añadió. Y para los niños, el inicio de la pubertad se asemeja al crecimiento testicular y del pene, algo que, francamente, la mayoría de los padres desconocen… La edad promedio es entre los 9 y los 10 años.

“Eso es diferente —son dos años diferentes— a cuando éramos niños”, indicó. Entonces, ¿cuál es la edad “normal” para mostrar signos de pubertad?

“Antes de los 7 años para una niña, antes de los 8 años para un niño… si se empiezan a ver cambios en el cuerpo, conviene consultar a un médico”, dijo Natterson. “Pero mira que no uso la palabra ‘preocupado’ o ‘inquieto’ porque hay muchas pistas falsas. Hay muchas cosas que pueden parecerse a la pubertad y no lo son”.

“Ah, y por cierto, si tienen 12 años y no ha pasado nada, también es normal”, dijo. “Así que ahora hay que pensar en un lapso de cinco o seis años para el inicio ‘normal’ de los cambios corporales. Es realmente difícil de manejar para todos”.

La pubertad ahora dura más

“¡No va más rápido, sino más lento!”, dijo Natterson. Le enseñaron, también en la facultad de medicina, que la pubertad dura entre dos y cuatro años. “Es una carrera a toda velocidad, y la superas, y es muy incómodo, y tu cuerpo cambia, y luego se acabó”, dijo.

Pero hoy en día, dijo Natterson, “a los niños les toma casi una década superarla”.

Sucede en internet

Llegar a la mayoría de edad es radicalmente diferente hoy en día en comparación con hace 20 años, en parte gracias a las pantallas, señaló Natterson.

“Los dispositivos —sin duda los celulares, pero también los iPads, las laptops y las videoconsolas— están cambiando la forma en que los niños transitan la preadolescencia y la adolescencia, tanto física como emocionalmente”, dijo por correo electrónico.

“Por ejemplo, el sueño. Los propios dispositivos, tanto su contenido absorbente como su luz azul, mantienen a los niños despiertos hasta altas horas de la noche, lo que a su vez reduce su sueño. Cuando los dispositivos se guardan en la habitación, las notificaciones interrumpen el sueño o nos impiden entrar en ciclos de sueño profundo”, dijo.

“Dormir menos afecta todo, desde su metabolismo hasta su crecimiento. Emocionalmente, dormir poco reduce la concentración, agrava los problemas de salud mental y altera el estado de ánimo en general; todo lo cual afecta las amistades, la dinámica entre hermanos, las relaciones románticas y más”.

La interrupción del sueño es solo un ejemplo del impacto de las pantallas, según Natterson. “Su propio contenido tiene efectos directos en la autoestima, las conductas de riesgo y las decisiones sobre qué poner dentro y sobre sus cuerpos”, afirmó.

Y ese contenido también podría incluir pornografía. “La edad promedio para ver pornografía por primera vez en este país es de 12 años… y el 15% de los niños de 10 años la han visto”, dijo. (Estas estadísticas se basan en el consumo de pornografía declarado por los propios adolescentes en una encuesta de 2022 de Common Sense Media).

“Si no tienes conversaciones como esta —sobre todo esto: olores, sensaciones, sexo y todo eso—, si no tienes esas conversaciones con tus hijos, alguien más lo hará”, comentó.

La pubertad afecta al cuerpo y al cerebro

“Las mismas hormonas sexuales que cambian el cuerpo también afectan al cerebro”, dijo Natterson, “lo que explica todo, desde los cambios de humor hasta los cambios sociales y la toma de decisiones”.

“Las hormonas sexuales —ya sean estrógeno y progesterona, que regulan la pubertad femenina, o testosterona, que regula la pubertad masculina— circulan por el cerebro. Cambian la forma en que se activan las neuronas. Cambian la forma en que se expresan los estados de ánimo”, explicó.

“(La endocrinóloga pediátrica e investigadora) Louise Greenspan afirma que el primer signo de la pubertad no es el desarrollo mamario ni el crecimiento del pene y los testículos. Es como un portazo. Me encanta esa frase; es totalmente cierta”, dijo. “Es decir, todas esas hormonas subiendo y bajando, recorriendo el cerebro y cambiando la forma en que el cerebro siente y reacciona; tiene que ser un preludio para los problemas de salud mental si no hablamos de ello”.

Es mejor conversar

Idealmente, conversaciones que se dan “muchísimas veces a lo largo de muchos años”, dijo Natterson.

“Si hay un consejo que puedo dar a los adultos que se preocupan por los niños, es este: tengan en cuenta que están interesados ​​en conversar con ustedes, incluso si no hablan”, afirmó.

Hazles preguntas y luego haz silencio y escucha lo que tienen que decir. Porque si logras dejar de llenar el espacio con tus propias palabras, aprenderás cuánto influyen todos estos factores externos en sus vidas. Solo necesitan espacio para hablar.

Dicho esto, puede ser incómodo y difícil. Para hablar con su hijo, Natterson dijo que se sentaba afuera de la puerta cerrada de su habitación y charlaba; con el tiempo, la puerta se abría. “Casi siempre estaba sentado en su escritorio, en su silla, y yo me acostaba en su cama, miraba fijamente al techo y le decía: ‘Hola, amigo, ¿cómo estás?’. Y él empezaba a hablar. Sin contacto visual”, dijo.

“Pero acostarme en su cama y él sentado en su escritorio de espaldas a mí era un lugar y una manera de tener algunas de nuestras mejores conversaciones”.

Otros lugares similares sin contacto visual son el automóvil y los paseos, añadió.

Además, puede que no salga perfecto. “Cuando arruinas una conversación, ¡cosa que todos hacemos!, simplemente vuelve a intentarlo”, afirmó.

Jennifer Lai de CNN Audio contribuyó a este informe.