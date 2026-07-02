“Paradise Metal”: El sacerdote ortodoxo griego que mezcla metal, rap y dubstep religioso que está conquistando a los críticos

El padre Dionysios Tabakis, sacerdote ortodoxo griego de 52 años radicado en Nafplio, en el Peloponeso, se convirtió a principios de 2025 en un fenómeno de culto internacional con “Paradise Metal”, un álbum que mezcla música bizantina, doom metal, rap eclesiástico y dubstep religioso. La publicación especializada Pitchfork le otorgó una puntuación de 7.6, superando discos de referencia como ‘Drukqs’ de Aphex Twin y ‘Discovery’ de Daft Punk.

Según reportó The Guardian, Tabakis grabó el proyecto de manera completamente casera hace aproximadamente cuatro años, aprendiendo a usar software de producción con ayuda de su hijo y guitarra con su vecino. Las voces corrieron por cuenta de Evgenia Simela Armeni, una joven de 23 años que se grabó a sí misma con el teléfono desde su piso universitario. “Nunca tuve ambiciones de hacerme famoso”, admite el sacerdote.

Su canal de YouTube acumulaba apenas 4.000 seguidores cuando Nikolas Rafael, fundador del sello de Tesalónica Elhellell, lo descubrió y le propuso grabar un disco. Rafael veía en Tabakis una rareza en un panorama musical donde, a su juicio, “todos son una copia de una copia de una copia de una copia”.

Un álbum que une generaciones y desafía etiquetas

El álbum es, según sus propias palabras, un intento de tender un puente entre generaciones. “Tenía que encontrar algunas rimas, lo cual fue difícil. Busqué jerga en internet e hice lo que pude”, dice sobre su incursión en el rap. Uno de sus temas, ‘Dubai Paei’ (“Adiós, Dubái”), surgió como sátira sobre la vanidad de la riqueza, inspirada en el conflicto en Oriente Medio: “Me recordó a Babilonia en el Libro del Apocalipsis”.

Criado en el puerto del Pireo en extrema pobreza, Tabakis creció entre la herencia cultural de griegos exiliados de Esmirna tras el incendio de 1922. Su abuelo fue uno de ellos. Esa raíz bizantina recorre toda su música. “Cada instrumento musical es una ventana, a través de la cual puedes ver una parte del universo”, señala, citando al poeta griego Yiannis Ritsos.

Aunque su éxito despertó la atención internacional, Tabakis no abandona su ministerio. “Dicen que un sacerdote es mejor que un rey, porque puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo. Ni siquiera un ángel puede hacer eso”, concluye.