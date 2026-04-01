Panini lanzó preventa del álbum del Mundial 2026: Estos son los precios
Por CNN Chile
01.04.2026 / 13:49
Quedan poco más de dos meses para la cita mundialista de Canadá, México y Estados Unidos.
Ya es oficial. Panini lanzó la preventa del álbum del Mundial 2026, que será entre el 11 de junio y el 19 de julio.
Ayer terminaron los partidos del repechaje y ya están listas las 48 selecciones que dirán presentes en la cita mundialista que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos.
De ese modo, la empresa anunció la preventa, con distintas ofertas disponibles para los amantes del fútbol y de las colecciones.
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El álbum en sí tendrá 112 páginas y en cada una de ellas habrá espacio para pegar 7 láminas.
Además, contará con distintas versiones, como “silver” y “gold”, además de tener ediciones con tapa blanda y dura.
Los precios varían entre los $58.900 y los $69.500 para los álbumes.
Panini lanzó preventa del álbum del Mundial 2026: Estos son los precios/Panini
Panin también puso a la venta un pack que solo contiene sobres (tienen 7 láminas por cada uno), con 50 por un valor de $55.000.