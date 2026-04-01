Tendencias mundial 2026

Panini lanzó preventa del álbum del Mundial 2026: Estos son los precios

Por CNN Chile

01.04.2026 / 13:49

{alt}

Quedan poco más de dos meses para la cita mundialista de Canadá, México y Estados Unidos.

Ya es oficial. Panini lanzó la preventa del álbum del Mundial 2026, que será entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Ayer terminaron los partidos del repechaje y ya están listas las 48 selecciones que dirán presentes en la cita mundialista que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos.

De ese modo, la empresa anunció la preventa, con distintas ofertas disponibles para los amantes del fútbol y de las colecciones.

Lee también: Así quedaron definidos los grupos para el Mundial 2026: Revisa aquí los partidos y fechas

El álbum en sí tendrá 112 páginas y en cada una de ellas habrá espacio para pegar 7 láminas.

Además, contará con distintas versiones, como “silver” y “gold”, además de tener ediciones con tapa blanda y dura.

Los precios varían entre los $58.900 y los $69.500 para los álbumes.

Panini lanzó preventa del álbum del Mundial 2026: Estos son los precios/Panini

Panini lanzó preventa del álbum del Mundial 2026: Estos son los precios/Panini

Panin también puso a la venta un pack que solo contiene sobres (tienen 7 láminas por cada uno), con 50 por un valor de $55.000.

DESTACAMOS

Negocios Chile apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial en la carrera por ser el principal productor mundial de salmón

LO ÚLTIMO

País Cadem: Desaprobación a gestión de Kast sigue aumentando y llega al 53% en su tercera semana
Ataque armado en Maipú deja un muerto y un herido que permanece en riesgo vital
Kast endurece tono por Apablaza previo a su reunión con Milei: “Tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena”
Gobierno mantendrá proceso de remoción de directora del SernamEG diagnositicada con cáncer: "Algunas decisiones son difíciles"
Renuncia Aldo Ibani, recién asumido como seremi de Salud de Valparaíso tras controversia en redes
Macaya y situación fiscal: "Para la generación de 20 y 30, el sueño de la casa propia con crédito hipotecario es casi imposible"