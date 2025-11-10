Paleontólogos chilenos nombran nuevo tiburón fósil en honor a “Pochita” de “Chainsaw Man”

La especie extinta "Pochitaserra patriciacanalae" descubierta en Atacama rinde a la vez homenaje a la paleontóloga Patricia Canales.

Un estudio liderado por paleontólogos chilenos reveló la existencia de una nueva especie de tiburón fósil nombrada “Pochitaserra patriciacanalae“, cuyo género rinde homenaje al personaje Pochita de la popular serie anime “Chainsaw Man”.

La investigación, publicada en la revista británica Papers in Palaeontology, analizó más de 300 kilos de sedimentos de la Formación Bahía Inglesa en la región de Atacama, identificando 241 restos de pequeños peces cartilaginosos del Mioceno tardío, con una antigüedad de siete millones de años.

El hallazgo incluye dos nuevas especies y registros inéditos de tiburones y rayas en el Hemisferio Sur, como el tiburón peregrino y el tiburón leopardo.

La inspiración en la cultura pop

El nombre Pochitaserra evoca al demonio con forma de perro que porta una motosierra en la cabeza, similar a los tiburones sierra cuya estructura dentada asemeja esa herramienta.

Martón Chávez, coautor del estudio y director científico de CIAHN Atacama, explicó que “los nombres científicos deben ser descriptivos y memorables”, destacando la intención de conectar con nuevas generaciones. La segunda parte del nombre, patriciacanalae, honra a la paleontóloga chilena Patricia Canales, reconocida por su trabajo en sitios como Pilauco.

Este enfoque creativo subraya cómo la paleontología puede integrar referentes contemporáneos para reconstruir comunidades extintas a partir de microfósiles dentales, often overlooked por su tamaño mínimo pero clave para entender los ecosistemas marinos prehistóricos.