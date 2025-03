“Oleaje cuadrado” se hace viral en redes sociales: ¿Qué es y por qué es peligroso?

Los últimos días, un fenómeno marino visto en Turquía y Europa ha captado la atención en redes sociales. Las llamadas “olas cuadradas”, también conocidas como “mar cruzado”, se han viralizado en X tras la difusión de un video grabado en Turquía.

En las imágenes, compartidas por pescadores locales, se observa una superficie marina con patrones que recuerdan a un tablero de ajedrez.

One of the most dangerous wave in ocean the Square Waves. These are also known as cross-sea or grid waves. If you see them, get out of the water. Though rare, they are associated with strong and powerful rip tides. pic.twitter.com/davAmfTNbZ

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 2, 2025