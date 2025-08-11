Oficial: Emilia Dides y Sammis Reyes sorprenden y confirman que serán padres

Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"
La candidata presidencial de Chile Vamos comentó que en un eventual Gobierno bajaría la cifra de impuestos del 27% al 23%, sin gradualidad.
La pareja informó a través de redes sociales que serán padres.
Una emocionante noticia comunicaron durante la tarde de este lunes Emilia Dides y Sammis Reyes.
La pareja informó a través de redes sociales que serán padres.
“El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor ♥️✨”, escribió la pareja, en un video subido a Instagram.
En la publicación se ve a la pareja abrazada y cómo Reyes, se arrodilla y le da un beso en el estómago a la modelo.
Ver esta publicación en Instagram
La candidata presidencial de Chile Vamos comentó que en un eventual Gobierno bajaría la cifra de impuestos del 27% al 23%, sin gradualidad.