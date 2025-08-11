Oficial: Emilia Dides y Sammis Reyes sorprenden y confirman que serán padres

La pareja informó a través de redes sociales que serán padres.

Una emocionante noticia comunicaron durante la tarde de este lunes Emilia Dides y Sammis Reyes.

“El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor ♥️✨”, escribió la pareja, en un video subido a Instagram.

En la publicación se ve a la pareja abrazada y cómo Reyes, se arrodilla y le da un beso en el estómago a la modelo.