“No hay baños en el Metro de Santiago”: El reclamo viral de un usuario que catalogó la situación como “un asco”

Distintas personas replicarona su video y le indicaron en qué circunstancias se pueden ocupar los baños del tren subterráneo.

A través de su cuenta de TikTok, un usuario realizó un reclamo por los servicios que entrega el Metro de Santiago a sus pasajeros.

En su video -que acumula más de 2 millones de visitas al cierre de esta edición- el creador de contenido plantea: “¿Cómo es posible que en el Metro de Santiago de Chile -el país supuestamente más avanzado de Amércica Latina– no exista un baño?”.

“Esto es un asco. Cómo es posible que en esta ciudad donde el Metro es tan valorado, tan bien mirado, no exista un baño. Increíble“, remató.

Distintas personas reaccionaron en los comentarios del registro y le indicaron que hay baños para que usen los funcionarios de Metro de Santiago.

Además, le indicaron que -en casos de emergencia o excepcionales- dichos baños también pueden ser facilitados a los usuarios del tren subterráneo.

Puedes ver el video completo a continuación: