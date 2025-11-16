Tendencias transporte

“No hay baños en el Metro de Santiago”: El reclamo viral de un usuario que catalogó la situación como “un asco”

Por CNN Chile

16.11.2025 / 14:32

{alt}

Distintas personas replicarona su video y le indicaron en qué circunstancias se pueden ocupar los baños del tren subterráneo.

A través de su cuenta de TikTok, un usuario realizó un reclamo por los servicios que entrega el Metro de Santiago a sus pasajeros.

En su video -que acumula más de 2 millones de visitas al cierre de esta edición- el creador de contenido plantea: “¿Cómo es posible que en el Metro de Santiago de Chile -el país supuestamente más avanzado de Amércica Latinano exista un baño?”.

“Esto es un asco. Cómo es posible que en esta ciudad donde el Metro es tan valorado, tan bien mirado, no exista un baño. Increíble“, remató.

Distintas personas reaccionaron en los comentarios del registro y le indicaron que hay baños para que usen los funcionarios de Metro de Santiago.

Además, le indicaron que -en casos de emergencia o excepcionales- dichos baños también pueden ser facilitados a los usuarios del tren subterráneo.

Puedes ver el video completo a continuación:

@_reclamaya @Metro de Santiago🚝🇨🇱 ♬ sonido original – ReclamaYa

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Elecciones 2025: Revisa los resultados de las elecciones presidenciales región por región
“Nunca me había tocado esperar”: Altas temperaturas y votantes con sus mascotas marcan el lado B de las elecciones 2025
"Como es tradición" Camila Vallejo confirma mensaje presidencial: Presidente Boric hablará en La Moneda tras conocerse los resultados de las elecciones
Elecciones 2025: ¿De cuánto es la multa por fotografiar el voto y por qué está prohibido hacerlo?
Un histórico 9-1: Portugal sella su pase al Mundial 2026 con un festín de goles ante Armenia
Temblor se percibe en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?