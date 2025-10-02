Tendencias youtube

MrBeast responde a críticas por video donde hombre se arriesgó a morir quemado: “Hicimos pruebas exhaustivas…”

Por CNN Chile

02.10.2025 / 16:24

A través de su cuenta en X, Donaldson respondió a las críticas tras su último video, en el que un participante se expuso al riesgo de quemaduras mientras intentaba obtener un premio de 500 mil dólares.

El youtuber MrBeast, seudónimo de Jimmy Donaldson, respondió a los cuestionamientos tras su más reciente video en el que un participante se arriesgó a sufrir quemaduras mientras intentaba ganar un premio de 500 mil dólares (aproximadamente 480 millones de pesos chilenos).

En las imágenes publicadas en su canal, se observa a un hombre atado a una silla de madera dentro de una estructura en llamas.

Momento en que se muestra a joven participando en el reto de MrBeast. Captura de pantalla del video original.

El desafío consistía en desatarse por sí mismo y recoger el dinero dispuesto sobre una mesa mientras la “casa” ardía.

Aunque logró liberarse, sus zapatos fueron alcanzados por el fuego, lo que obligó a MrBeast a solicitar extintores de emergencia. El participante, finalmente, no pudo recoger todo el dinero y fue asistido por el personal de seguridad.

¿Qué dijo MrBeast por el video donde un hombre se arriesgó a morir quemado?

Ante la ola de críticas por la peligrosidad del reto, Donaldson aseguró que se tomaron todas las precauciones necesarias.

“Obviamente teníamos ventilación para el humo y un interruptor de seguridad para apagar los incendios. Hicimos pruebas exhaustivas con profesionales y el participante es un especialista profesional. Me tomo la seguridad más en serio de lo que jamás se imaginarían”.

El video vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del entretenimiento extremo en plataformas digitales.

Puedes mirar el video por el que se cuestiona a MrBeast aquí:

