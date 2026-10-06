Morocho busca una familia tras su dramático rescate en el río Mapocho: Abren proceso de adopción

Debido al aumento del caudal por las intensas lluvias en el país, un perrito callejero vivió una situación de emergencia este martes al quedar atrapado en una estructura de cemento ubicada en medio del río Mapocho, en la comuna de Recoleta.

La situación de riesgo motivó el despliegue de diferentes equipos de emergencia —entre ellos Bomberos de Chile, funcionarios municipales y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros— para rescatar a “Morocho”.

El operativo de rescate se extendió por varias horas debido a las serias dificultades que representaba la compleja ubicación del animal, sumado a que se desplazaba por la estructura ante cualquier movimiento de los funcionarios a su alrededor, lo que aumentaba el riesgo de que cayera a la corriente.

El rescate alcanzó su punto más crítico cuando Morocho cayó al caudal y fue arrastrado varios metros por el río mientras los equipos intentaban ponerlo a salvo. Afortunadamente, el animal consiguió llegar a la orilla por su cuenta y allí recibió la asistencia de Bomberos, Carabineros y personal del municipio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🏛️ Municipalidad de Santiago | Servicios comunales (@munistgo)

Morocho fue resguardado por la agrupación rescatista “Todos Somos Cholitas” (@todosomoscholitas) y fue trasladado para recibir atención veterinaria por parte de la Municipalidad de Santiago, donde se constató que el perrito quedó con lesiones menores y que tiene dos años, está castrado y cuenta con sus vacunas al día.

El municipio informó que durante la jornada se rescató a un total de siete perritos que estaban en riesgo por el aumento del caudal del río Mapocho. Ahora, Morocho y los otros canes rescatados están bajo el cuidado de la veterinaria municipal, entidad que señaló que pronto abrirán una jornada de adopción.

En el caso de Morocho, la agrupación “Todos Somos Cholitas” está organizando la adopción del perrito para encontrarle una familia y sacarlo de las calles tras la odisea que vivió este martes.