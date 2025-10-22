El misterio del túnel oculto de Cerrillos: La historia del hallazgo que un vecino transformó en “museo subterráneo”

El lugar saltó a la fama cuando el youtuberlo visitó en 2022 y registró su recorrido por las cavernas, mostrando el entramado de túneles de unos 15 a 20 metros de extensión. “No es una sensación claustrofóbica, sino como de abrazo”, relató el creador de contenido,Su video acumuló miles de reproducciones y convirtió al vecino en un fenómeno viral.

En su relato, Don Pepe asegura que las cavernas se sostienen bajo una roca sólida que resistió incluso el terremoto de 2010. Asegura que no las construyó desde cero, sino que las limpió y reforzó con herramientas pequeñas. “Esto depende de los guerrilleros de hace 200 o 300 años”, teoriza, convencido de que su origen se remonta a tiempos coloniales.

En paralelo, un artículo reciente de LUN reunió opiniones de arquitectos e historiadores que coinciden en que estructuras similares se usaban como bodegas o refugios durante el siglo XIX.

“No tengo nada que ocultar. Todo lo mío está libre al mundo. Esto es algo patrimonial, cultural, sano. ¿Qué más se le puede pedir al mundo?”, expresó Don Pepe en el video que lo hizo conocido.

El interior del túnel combina piedra, espejos y objetos de época. En una de las galerías, Don Pepe construyó una pequeña noria inspirada en los pozos de agua que recuerda de su infancia. En otra, exhibe su libro Conocedor de esta vida y de la otra, donde mezcla anécdotas, recuerdos familiares y reflexiones sobre la vida y la muerte.

La casa no opera como museo formal ni tiene horarios fijos. Según Estibill, las visitas suelen recibirse por las mañanas, entre las 11:00 y las 13:00 horas, cuando Don Pepe y su familia pueden atender a los curiosos, todo bajo el sello del precio popular de $1000 por el tour espeleológico.