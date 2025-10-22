El misterio del túnel oculto de Cerrillos: La historia del hallazgo que un vecino transformó en “museo subterráneo”

En una calle tranquila de Cerrillos, bajo una vivienda modesta, se esconde un túnel excavado en roca viva. No hay señales visibles, ni carteles que anuncien su existencia. A simple vista, parece una casa más del barrio. Pero bajo su suelo se extiende un pasillo de tierra y piedra que ha sobrevivido siglos, terremotos y olvidos, y que solo un vecino descubrió por azar. Lo llaman “el museo subterráneo de Don Pepe”.
El misterio que rodea este hallazgo podría alimentar un thriller, aunque su origen está lejos del mito. El protagonista es José Morales, “Don Pepe” para sus vecinos, un hombre de 83 años que pasó gran parte de su vida atendiendo un pequeño almacén en el mismo terreno.
Mientras limpiaba y ordenaba su patio, encontró un espacio excavado en la roca. Lo exploró con pala y chuzo, y decidió convertirlo en un museo artesanal con objetos, reliquias y fragmentos de su propia historia.
El lugar saltó a la fama cuando el youtuber Benja Estibill lo visitó en 2022 y registró su recorrido por las cavernas, mostrando el entramado de túneles de unos 15 a 20 metros de extensión. “No es una sensación claustrofóbica, sino como de abrazo”, relató el creador de contenido, mientras exploraba las “catacumbas”. Su video acumuló miles de reproducciones y convirtió al vecino en un fenómeno viral.
En su relato, Don Pepe asegura que las cavernas se sostienen bajo una roca sólida que resistió incluso el terremoto de 2010. Asegura que no las construyó desde cero, sino que las limpió y reforzó con herramientas pequeñas. “Esto depende de los guerrilleros de hace 200 o 300 años”, teoriza, convencido de que su origen se remonta a tiempos coloniales.
En paralelo, un artículo reciente de LUN reunió opiniones de arquitectos e historiadores que coinciden en que estructuras similares se usaban como bodegas o refugios durante el siglo XIX.
“No tengo nada que ocultar. Todo lo mío está libre al mundo. Esto es algo patrimonial, cultural, sano. ¿Qué más se le puede pedir al mundo?”, expresó Don Pepe en el video que lo hizo conocido.
El interior del túnel combina piedra, espejos y objetos de época. En una de las galerías, Don Pepe construyó una pequeña noria inspirada en los pozos de agua que recuerda de su infancia. En otra, exhibe su libro Conocedor de esta vida y de la otra, donde mezcla anécdotas, recuerdos familiares y reflexiones sobre la vida y la muerte.
La casa no opera como museo formal ni tiene horarios fijos. Según Estibill, las visitas suelen recibirse por las mañanas, entre las 11:00 y las 13:00 horas, cuando Don Pepe y su familia pueden atender a los curiosos, todo bajo el sello del precio popular de $1000 por el tour espeleológico.