“Mi lista de deseos” conquista Netflix: El viaje de una hija para reconectar con su madre después de la muerte

La película "Mi lista de deseos", protagonizada por Sofia Carson y basada en el bestseller de Lori Nelson Spielman, se ha convertido en un fenómeno global en Netflix. Su historia, en tanto, está inspirada en una experiencia real de la autora, explora el vínculo entre madre e hija a través de una lista de sueños por cumplir.

Mi lista de deseos, protagonizada por Sofia Carson, se ha posicionado esta semana como la película más vista en Netflix Chile.

El filme, dirigido por Adam Brooks y producido por Liza Chasin, ha generado un fuerte impacto emocional en la audiencia con su retrato íntimo del duelo, el amor familiar y la búsqueda de sentido tras una pérdida.

La historia sigue a Alex Rose, una joven que debe cumplir una lista de deseos escrita por su yo adolescente, siguiendo instrucciones que su madre dejó antes de morir. Cada deseo cumplido desbloquea un mensaje en video de su madre, interpretada por Connie Britton.

Sofia Carson, quien también ejerce como productora ejecutiva, se sintió profundamente conectada con el proyecto desde el primer momento.

En conversación con Tudum, la actriz relató que fue su propia madre quien la incentivó a leer el guion, lo que derivó en una intensa preparación emocional para el papel.

“Creo que todos hemos sido Alex Rose en algún punto de nuestras vidas”, dijo Carson. El vínculo entre Alex y su madre constituye el núcleo emocional de la cinta, y fue reforzado por la química en pantalla entre Carson y Britton.

Según el director, Adam Brooks, la escena en que Alex ve por primera vez un video de su madre fue rodada con la reacción genuina de Carson, sin que la actriz supiera de antemano lo que iba a ver en la pantalla.

“Gran parte de lo que se ve en la escena fue la reacción real y honesta de ver a Elizabeth Rose hablando con Alex por primera vez desde que perdió a su madre, lo que fue realmente hermoso y emotivo”, señaló a Tudum.

¿Cuál es la trama de Mi lista de deseos?

Mi lista de deseos está basada en el libro homónimo de Lori Nelson Spielman, un éxito de ventas que ha sido traducido a 27 idiomas y publicado en 30 países.

La historia original, en tanto, nació de una vivencia personal de la escritora, quien descubrió una antigua lista de metas escrita por ella misma a los 14 años.

“Al leerla, pensé en los sueños que una vez tuve, algunos de los cuales se habían cumplido, otros que nunca se cumplirían. Me impactó lo diferente que sería mi vida ahora, si hubiera logrado cada meta. De repente, una historia cobraba forma… La historia de una mujer obligada a completar su antigua lista de vida, metas humildes que cree que ya no quiere“, explicó, en entrevista con Traveling with T.

Spielman explicó que, aunque los personajes son ficticios, están inspirados en fragmentos de personas reales y en su trabajo como voluntaria y educadora.

En tanto, la adaptación para Netflix fue concebida con especial cuidado en reflejar ese mismo realismo humano, sin antagonistas evidentes, y con énfasis en la imperfección y autenticidad de los vínculos.

El elenco también incluye a Kyle Allen, quien interpreta a Brad, el abogado de la familia y eventual confidente y pareja de Alex, y a Sebastian de Souza, quien da vida a un interés amoroso que desafía las expectativas típicas del género.