Las mayores celebridades de Estados Unidos se reunieron en el Museo Metropolitano de Arte para celebrar la Met Gala, que en palabras de su presidenta, Anna Wintour, es “un mosaico que refleja el mundo en el que todos vivimos“.

La ceremonia contó con la presencia, entre otras tantas estrellas del espectáculo y personajes de la política, del ídolo musical Justin Bieber (27), quien asistió junto con su esposa Hailey Baldwin, de 24 años.

Además de Bieber y Baldwin, se pudo escuchar el nombre de Selena Gomez, pero ¿cómo pudo ser posible, si la actriz y cantante no asistió al evento?

Ella no fue, pero sí algunos de sus seguidores, quienes frente a la pasada por la alfombra roja del cantante de 27 años junto a su esposa —con quien contrajo matrimonio en 2018—, no perdieron la oportunidad de recordarle al cantante de Peaches su antigua relación con la interprete de Lose You To Love Me.

La pareja hizo caso omiso de las referencias de la fanaticada de Gomez, que participó por última vez de la Met Gala en 2018. Un año antes, asistió con su pareja de ese entonces, The Weekend.

No es primera vez que los seguidores de la actriz que formó parte de Los Hechiceros de Waverly Place se organizan para ir en contra de la relación entre Justin y Hailey.

Según informó el medio Page Six, que adjuntó un video de la situación, el cantante de origen canadiense tuvo que frenar a un grupo de fans que llamaron a “bombardear” un streaming de Bieber y Baldwin con comentarios relativos a Selena.

“Vamos todos tras ella”, decían algunos de los escritos.

“Es extremadamente difícil elegir el camino correcto cuando veo a gente como esta intentar organizarse para reunir a la gente para intimidar a la persona que más amo en este mundo. No está bien”, dijo el cantante.