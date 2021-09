La noche de este lunes se realizó la Met Gala 2021, el evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

En la versión de este año llamó la atención diversas prendas de los asistentes, como la congresista de Nueva York Carolyn B. Maloney, que vistió un atrevido adornado con “igualdad de derechos para las mujeres” en los paneles de los hombros. Mientras tanto, Alexandria Ocasio-Cortez llegó con un vestido blanco con hombros descubiertos de la marca Brother Vellies, con sede en Brooklyn, con la frase “Tax the Rich” (Impuestos a los ricos).

Pero otro vestido que llamó la atención, fue el de la cantante de 19 años Billie Eilish, la que canalizó a Marilyn Monroe con su traje de Oscar de la Renta rosado, con una larga cola de tul que requería el apoyo de cuatro ayudantes.

Sin embargo, lo más llamativo no fue la vestimenta de Eilish, si no la razón de porque accedió a llevarlo: esta marca ya no utilizará más pieles en sus productos.

La noticia la anunció la misma cantante a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que “fue un honor usar este vestido sabiendo que Oscar de la Renta ya no utilizará más pieles“.

“Estoy fascinada que todo el equipo me haya escuchado en esta materia y que hicimos un cambio que va generar un impacto por el bien mayor. No solo para los animales, si no que también para nuestro medio ambiente”, agregó la artista.

Eilish finalizo su mensaje haciendo un llamado “a todos los diseñadores hacer lo mismo“.