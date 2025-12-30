“Me voló el cerebro”: Comediante extranjero alucina con el sistema de buses RED en Santiago

En un video viral, el comediante elogió el transporte público capitalino y bromeó incluso con el presidente electo José Antonio Kast.

Un comediante extranjero que reside en Chile sorprendió en redes sociales al destacar un aspecto del país que, según dijo, se llevaría sin dudarlo como souvenir a su lugar de origen.

Se trata de @guerococom, creador de contenido mexicano con cerca de 65 mil seguidores en Instagram, quien se deshizo en elogios el sistema de transporte público de Santiago.

La reacción surgió luego de que un usuario le preguntara qué cosa de Chile se llevaría a México. El comediante respondió sin titubeos.

“Fíjate, aquí en México, a pesar de que somos potencia mundial en todo, nos hacen falta cosas que yo veía ahí y decía: ojalá tuviéramos tantito de esto y supiéramos valorarlo también, como su micro. Chile, ¿qué weá con su micro? Me voló el cerebro. Yo creo que ni el barrio rojo en Ámsterdam me volaría el cerebro como la micro”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Cocom (@guerococom)

El comediante mexicano también aprovechó la instancia para bromear con el presidente electo José Antonio Kast y recordó a los usuarios antiguas franquicias presentes en el país. En ese contexto, comparó los colores de la tarjeta de transporte Bip! con la recordada cadena de arriendo de películas Blockbuster.

“Uno compra esta weá, la tarjeta Bip!, la que parece Blockbuster, y puede andar ahí súper cómodo. Yo creo que ni el presidente viaja así, ni José Antonio Kast ahora va a viajar así de VIP, así con esta weá. Felicidades”, remató, siempre en tono de broma.