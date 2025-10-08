“Me sale más barato ir a Brasil que tomar un vuelo a Santiago”: Joven explica por qué ir a estudiar a Coyhaique fue la peor decisión que tomó

La joven usuaria BluBluBlumerr relató lo que le tocó vivir en el reciente invierno cuando estaba de vacaciones, pero no pudo ir a visitar a su familia.

“Venirme a estudiar a Coyhaique fue la peor decisión que tomé. Y no lo digo por el frío, por lo alejados que están y por el clima cambiante”.

Así comienza el video que una joven estudiante subió a su cuenta de TikTok para dar cuenta de una situación que afecta a las ciudades extremas del país.

La joven usuaria BluBluBlumerr relató lo que le tocó vivir en el reciente invierno cuando estaba de vacaciones, pero no pudo ir a visitar a su familia.

“Mi familia vive en la costa del Maule y el aeropuerto que me queda más cerca es Concepción. Y sorpresa, no hay vuelos hasta noviembre. ¿Y cuál es la viaje confiable? Santiago”, contó.

Pero acá vino la parte del relato que sorprende: “¿Pero sabías que me sale más barato ir a Brasil que tomar un vuelo a Santiago? (…) Y no soy la única que le pasa esto, ya que en la región tenemos sólo dos universidades. Entonces, si quieren estudiar Medicina, Derecho o alguna Ingeniería se tienen que ir de la región”.

“¿Y qué pasa con esos estudiantes en vacaciones, los fines de semana largos? Siempre que los turistas vienen a la Patagonia se enamoran de lo remoto que es vivir acá, de lo sacrificado. Pero vivir así no es una virtud”, cerró.