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“Me da un poco de pena”: Diego Schalper sorprende cantando famoso tema de Los Vásquez

Por CNN Chile

18.03.2026 / 22:50

Esto en el marco del segundo capítulo de la segunda temporada del podcast Cómo te lo explico, que conducen las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

El diputado Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), sorprendió mostrando una faceta poco conocida.

Esto en el marco del segundo capítulo de la segunda temporada del podcast Cómo te lo explico, que conducen las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

En la sección “El Lado C”, Schalper reveló su gusto por Los Vásquez e, incluso, se atrevió a cantar un fragmento de “Que Mas Quisiera Yo”.

De hecho, durante la interpretación, se le quebró la voz y reconoció que “me da un poco de pena esta canción”.

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