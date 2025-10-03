“Me alegra vivir en el primer mundo”: Mexicano se deshace en elogios hacia Chile y lo destaca por sobre Latinoamérica

El usuario Salogama, contó que tras un año viviendo en Chile se dio cuenta que nuestro país es parte "del primer mundo".

¡Somos el mejor país de Chile! Un tiktoker mexicano se deshizo en elogios hacia nuestro país, al que calificó como “el primer mundo” en Latinoamérica.

“De verdad hay muchas cosas que en México no hay”, comenzó contando. “Uno de ellos es el orden, que en México no hay; la policía incorruptible (…) No se comparan con un policía de México”, agregó.

“Chilenos, de verdad ustedes tienen un montón de cosas y me alegra saber que vivo en el primer mundo de América Latina”, cerró.