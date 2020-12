Mariah Carey es la reina indiscutida de la Navidad y así lo demuestran las listas de reproducciones en Spotify, luego que rompiera su propio récord por el hit All I Want For Christmas Is You.

La canción registró 17.223.237 reproducciones tanto en las festividades navideñas, superando su marca de 2019 cuando consiguió más de 12 millones el día de Nochebuena.

Mientras que en YouTube, actualmente tiene más de 685 millones de vistas en su versión original y otras 135 millones en la edición de 2019.

Cabe mencionar que en los 25 años que tiene el sencillo, le ha reportado a la artista más de 60 millones de dólares por los derechos de autor.

A comienzos de diciembre, la intérprete estrenó una reversión de su tema Oh Santa!, junto a las cantantes Ariana Grandi y Jennifer Hudson como invitadas estelares. Al igual que la canción publicada en 1996, también encabeza las listas de Billboard de las últimas semanas.