Los videos de formato corto están reconfigurando la infancia, con efectos profundos en el sueño y la atención, afirman expertos

Un análisis basado en decenas de estudios advierte que el consumo compulsivo de TikTok, Reels y Shorts puede debilitar el control inhibitorio en los niños, interrumpir su descanso y exponerlos a contenido inapropiado.

El consumo masivo de videos cortos en plataformas como TikTok e Instagram Reels ha pasado de ser un pasatiempo a moldear la forma en que los niños se relajan y socializan. Un meta-análisis de 2023 que revisó 71 estudios con casi 100.000 participantes encontró una relación clara entre el uso intensivo de este formato y una menor capacidad de control inhibitorio y atención sostenida.

Este diseño de consumo rápido y sin pausas naturales secuestra la atención y puede volverse compulsivo, afectando el rendimiento escolar y el estado de ánimo.

Un riesgo agudo para el sueño y los niños más pequeños

Uno de los impactos más documentados es en la pérdida de calidad del sueño, exacerbada por la luz de las pantallas y la sobreestimulación emocional antes de dormir.

Los expertos subrayan que los niños más pequeños son altamente susceptibles, ya que su autorregulación es inmadura y pueden toparse con contenido violento o sexual de manera abrupta, sin contexto alguno.

Aunque estos espacios pueden ser creativos y de conexión, se requiere un diseño de plataforma más seguro, políticas claras y supervisión familiar para proteger el bienestar y el desarrollo infantil, según un artículo de la profesora Katherine Easton publicado en The Conversation.