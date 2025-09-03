“Los Gansos” se coronó como la mejor empanada de estas Fiestas Patrias en concurso del gremio panadero

Siguen los concursos en la antesala de las Fiestas Patrias, y uno de los locales que destacó con la mejor empanada fue “Los Gansos”, un negocio de tradición familiar ubicado en la comuna de Estación Central.

¿Dónde encontrar la mejor empanada para estas Fiestas Patrias? La búsqueda no es sencilla, pero tampoco imposible. Una apuesta segura son los negocios familiares, y uno de los imperdibles es el local Los Gansos, ubicado en la comuna de Estación Central.

Este 2025, nuevamente se coronó como la “Mejor empanada de pino”, en el concurso organizado por la Asociación Gremial de Industriales del Pan de la Región Metropolitana, la Escuela Internacional Gastronómica y la revista PanArte.

Victoria Barrientos, dueña de Los Gansos, celebró el reconocimiento y destacó que la empanada “es parte de nuestro patrimonio gastronómico y tiene la capacidad de congregar a las familias”.

¿Qué necesita una buena empanada?

Según el presidente de Indupan, Juan Mendiburu, los aspectos claves son:

Forma, brillo y volumen de la masa.

Una contextura equilibrada del pino, con sabor y aroma bien definidos.

Proporción justa de carne y cebolla.

Cuidado con los aliños.

Y, por supuesto, que no falten el huevo y la aceituna.