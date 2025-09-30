Tendencias transporte

“Los conductores de Metro convivimos con situaciones muy duras..”: El sentido mensaje de trabajador en medio de seguidilla de incidentes

Por CNN Chile

30.09.2025 / 08:57

{alt}

El mensaje se viralizo a través de TikTok, en medio de los hechos que se han producido en los andenes del transporte público en las últimas semanas.

Una serie de incidentes que han afectado a personas se han generado durante las últimas semanas en distintas estaciones del Metro de Santiago.

A través de un comunicado, la Federación de Sindicatos de Metro, señaló que “el alarmante aumento de suicidios en nuestro sistema de transprte -con 7 casos durante septiembre y 3 solo en la última semana– afecta a toda la sociedad y golpea con fuerza a quienes día a día mantenemos en pie el servicio”.

En este contexto, se viralizó un video de un conductor de Metro que abordaba la situación y enviaba un mensaje esperanzador a los usuarios del transporte público.

En el registro, el funcionario indica a través de los altavoces del tren, que “nosotros los conductores de Metro convivimos con situaciones muy duras día a día y es una realidad. Pero tú eres quien más importa en este viaje. Si hoy no te sientes bien, por favor, conversa tus cosas con alguien más“.

No estás solo, de seguro hay alguien que te está esperando en casa. Tus padres, tus hermanos, tu perrito, tu gatito. Sé que hay alguien que te espera día a día. Si tú, como pasajero, ves a alguna persona que no se sienta bien, por favor, ayúdanos. Infórmale a personal de Metro. Y así, te aseguro que vamos a salvar muchas vidas. Qué tengan todos una linda tarde este sábado”, concluyó.

@marquitoooos96 El conocido conductor de metro vuelve con sus mensajes, esta vez empatizando en el mes de la primavera gris, lanza potente mensaje a sus pasajeros. #metrodesantiago #saludmental #mensaje #santiago #chile @Felipe.trekking ♬ sonido original – Marco Martinez

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País Caso ProCultura: Causa contra gobernador Orrego se traslada a Santiago
EA Sports FC 26: ¿Vale la pena el dilema eterno entre simulación y entretenimiento masivo?
Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza: “Si no lo hace, será un final triste”
Campeón indiscutido: Chileno gana el Mundial de Mortal Kombat 1 celebrado en México
Juez Antonio Ulloa se mantiene en el Poder Judicial: Pleno de la Corte Suprema rechaza removerlo por rol en caso Audios
Caso Bernarda Vera: Alicia Lira dice que reportaje no comprueba "que es ella" y que "revictimiza a las personas"