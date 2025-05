“Los chilenos no nos tienen envidia”: Venezolana critica duramente idea de sus compatriotas y los invita a ser “más humildes”

Venezolana en Chile criticó con crudeza a sus compatriotas y los instó a irse de país si no escuchan consejos.

A través de su cuenta de TikTok @alpoder_09alejaalejanr1, una venezolana en Chile hizo un descarnado llamado a su compatriotas a “adaptarse a las sus normas, reglas y leyes del país”

“Nadie me hará odiar a Chile y su gente“, comienza diciendo en el video que ya alcanza los 500 me gusta, agregando que la negativa mirada sobre sus compatriotas es porque “eres tú el que no te quieres adaptar al país que nos recibió”

“Si todo hubiésemos llegado con esa visión, de ser humilde, de no sentirse más que los demás, nada de esto estaría pasando“, reflexiona.

¿Chilenos envidiosos?

La tiktoker continúa con su crítica a sus connacionales, dando a entender una supuesta “envidia” de los chilenos hacia los venezolanos.

“Déjate de creer la última Pepsi Cola del desierto, porque no lo eres. Los chilenos no nos tienen envidia a nosotros, ya sácate esa idea de la cabeza, de la mente“, dice.

En el mismo sentido, invita a los venezolanos a ser “más humildes, educados y honestos”.

El video lo finaliza con un duro “si no quieres escuchar consejo, agarra tus cosas y te vas“.