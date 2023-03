El Concholepas concholepas, mejor conocido como loco chileno, ganó el premio al Mejor Molusco Internacional del Año 2023.

La instancia, organizada por Seckenberg Society for Nature Research, el LOEWE Center for Translational Biodiversity Genomics (TBG) y la International Society for Mollusc Research (Unitas Malacologia), dio por ganadora a esta especie que habita fondos rocosos entre los 0 y 50 metros de las costas chilenas y peruanas.

¿Qué pasó?

El espécimen nacional participó en una votación que cerró el pasado 19 de marzo y tenía como objetivo crear conciencia sobre la diversidad de moluscos en el mundo y la necesidad de su protección.

La doctora Carola Greve, integrante del jurado de expertos, sugiere que el motivo de la victoria es que el loco chileno es un “molusco interesante de investigar”, dado que “por un lado, la especie tiene que adaptarse a condiciones adversas como la explotación y la contaminación marina y, además, esta posee un componente de su sangre —la hemocianina transportadora de oxígeno— que también muestra un efecto inmunoterapéutico contra algunos tipos de cáncer”.

El espécimen nacional consiguió 1.798 votos de un total de 4.309.

Revisa aquí el podio:

Loco chileno (Concholepas concholepa): 1.798 votos. Caracol burbuja ondulado (Micromelo undatus): 970 votos Ostra gigante de aguas profundas (Neopycnodonte zibrowii): 745 votos Nudibranquio de cuernos gruesos (Hermissenda cassicornis): 485 votos Babosa leopardo terrestre (Limaz maximus): 311 votos

La profesora Julia Sigwart, jefa de Sección del Departamento de Malacología del Instituto de Investigación Senckenberg y el Museo de Historia Natural de Frankfurt, enfatizó que “nos estamos acercando a nuestro objetivo de mostrar públicamente la enorme biodiversidad de moluscos y despertar el entusiasmo por estos organismos a menudo subestimados, muchos de los cuales realizan tareas importantes en sus respectivos ecosistemas. Por eso, también queremos transmitir lo fundamental que es su protección”.

¿Qué significa esta victoria?

El ganador del Mejor Molusco Internacional del Año 2023 será partícipe de un estudio especial que analizará el genoma de la especie, un conjunto completo de ADN dentro de una célula del organismo.

El análisis se enfocará en la estructura, la función y el mapeo de estos genomas para no solo ayudar a explorar las estrategias de adaptación y diferentes poblaciones en su larga zona de distribución, sino también descubrir nuevas moléculas con importancia farmacéutica, como el antes mencionado efecto inmunoterapéutico contra algunos tipos de cáncer.

La importancia de proteger al loco

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), Bernardo Broitman, explica que este galardón “podría tener una consecuencia muy positiva, pues al ser el loco ‘el abalón chileno’, es crucial que pasemos a entender esta especie como un actor clave de los ecosistemas de nuestra costa y tengamos más entusiasmo por protegerlo y entenderlo, en vez de solo manejarlo”.

Esta especie ha destacado los últimos años en las costas del Pacífico sur por su textura suave y cremosa al paladar. Su sabor la ubica entre una de las más valoradas por la gastronomía nacional e internacional, llegando a los mercados asiáticos y de Norteamérica. Sin embargo, su exceso de demanda ha conllevado a una sobreexplotación a lo largo de los años.

Broitman advierte que “la situación actual del loco es que es una especie activamente gestionada y explotada solo en áreas de manejo, prohibiendo su captura en áreas libres. Sin embargo, es extraída ilegalmente en estas áreas libres, lo que implica que nuestros ecosistemas marino-costeros están completamente alterados y, por lo tanto, más expuestos a los extremos ambientales que ya nos está trayendo el cambio climático. Como dicen los políticos: pan para hoy, hambre para mañana”.

El investigador detalla que el loco es una especie carnívora que cumple un rol clave en los ecosistemas marino-costeros, donde consume especies que viven pegadas al fondo marino, como choritos o picorocos, lo que explicaría su sabor. A través de esto, el loco libera espacio para que otras especies que necesitan estar pegadas a las rocas, como las algas, se asienten ahí y así lleguen otras especies, como, por ejemplo, los peces que viven entre las algas, lo cual hace que los ecosistemas sean más sanos y resilientes.

En Chile, la pesca ilegal es una realidad que afecta diariamente a la pesca artesanal, convirtiéndola en una amenaza para la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, al generar pérdidas económicas importantes para la pesca de pequeña escala. Por ello, un grupo de investigadores de SECOS y del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), realizaron un estudio en el que estimaron la pesca anual ilegal del loco realizada por personas externas a las organizaciones o sindicatos que gestionan las AMERB.

En 2021 se desembarcaron 2.353 toneladas de loco en Chile.

Adicionalmente, el loco se encuentra en veda extractiva entre las regiones de Arica y Aysén, exceptuando las áreas de manejo. Es decir, esta veda imposibilita la captura o extracción del recurso en áreas libres de la costa, pero permite que las organizaciones de pescadores titulares de reservas marinas, áreas marinas protegidas de múltiples usos y Áreas de manejo y AMERB que cuenten con un plan de manejo vigente, sean las únicas que puedan extraerlo y comercializarlo.

De acuerdo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), su alto precio de compra hace que este molusco sea frecuentemente explotado de manera ilegal. Esto ha generado graves consecuencias para la sostenibilidad de esta pesquería y, a su vez, de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).

El académico de la Universidad Santo Tomás y también investigador de SECOS, Rodrigo Estévez, autor de Estimaciones de Pesca Ilegal de Líderes de Asociaciones de Pesca Artesanal en sus Áreas de Manejo Exclusivas, plantea en su estudio publicado en la revista Frontiers in Marine Science que “el problema de la pesca ilegal en áreas de manejo requiere múltiples miradas y aproximaciones para avanzar hacia su resolución. Uno de los elementos para avanzar, como complemento a las acciones de fiscalización que tienen que realizar los servicios de gobierno, es fortalecer las capacidades de automonitoreo, autocontrol, desarrollo de tecnología y la generación de incentivos para que sean las propias comunidades que puedan establecer sistemas de vigilancia”.

Para finalizar, Broitman destaca en la importancia de estas especies para el ecosistema: “Los moluscos son un grupo muy amplio de especies y son claves para el funcionamiento de las tramas alimentarias marinas, donde existen especies carnívoras, herbívoras, filtradoras, entre otras, de las cuales muchas son comestibles”.