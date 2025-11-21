Tendencias lego

LEGO Fun Fest desembarca en Santiago con experiencia interactiva para toda la familia

Por CNN Chile

21.11.2025 / 14:06

El evento internacional que ha recorrido ocho países abre sus puertas este jueves 20 de noviembre en Espacio Vértice con más de 10 estaciones interactivas y espacios inclusivos.

La esperada experiencia LEGO Fun Fest inaugura este jueves en Santiago, transformando el Espacio Vértice del Parque Arauco en un mundo de creatividad sin límites.

El evento internacional, que ya ha conquistado a familias en Perú, Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos, regresa a Chile con innovadoras estaciones interactivas que incluyen piscinas de ladrillos gigantes, rampas de carrera y un acuario digital donde las creaciones cobran vida.

Inclusión y entretenimiento

El CEO de BeFun Entertainment, Tomás Carrasco, destacó que “LEGO Fun Fest ha logrado transformar el juego en una experiencia única que une a familias completas”. La edición chilena incorpora un enfoque especial en accesibilidad universal, con señalética con pictogramas y espacios adaptados para niños TEA.

Los asistentes podrán participar en la construcción colaborativa de la clásica Ciudad LEGO y visitar una tienda oficial con productos exclusivos. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster para esta experiencia que promete convertirse en el panorama familiar imperdible de la temporada.

