La sorpresa de músico español con el Tiny Desk de 31 Minutos: “Flipo con las visitas que está teniendo esto”

El youtuber Shauntrack reaccionó a la presentación e incluso tocó algunas de las canciones en su propia guitarra.

Siguen las repercusiones luego que se publicara en YouTube la presentación de 31 Minutos en el formato Tiny Desk, registro que lleva más de 5,5 millones de visitas al cierre de esta edición.

En medio del impacto mediático del video, distintos creadores de contenido digital han reaccionado a la presentación del proyecto televisivo chileno y su respectiva banda musical.

Tal es el caso del músico y youtuber español, Shauntrack, quien se refirió al Tiny Desk de 31 Minutos en su último video.

31 Minutos: La reacción de músico español al Tiny Desk

En el registro, comenzó aclarando que “me imagino que habrá un factor nostalgia para la gente de Chile. Pero yo no tengo ese factor en absoluto, no lo he consumido nunca”.

Ya dentro de la reacción de la presentación, señaló que “son temas sencillitos pero muy pegajosos“.

Posteriormente, sostuvo que “ha estado muy divertido, muy guay. Flipo con las visitas que está teniendo esto. Vamos a ver si desbanca a Dua Lipa. Esta gente va a acabar arriba en el top, me parece a mi que sí”.

Puedes ver la presentación completa a continuación: