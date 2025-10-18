La marraqueta chilena se afianza entre los mejores panes del mundo según lista internacional

(CNN) – La marraqueta, el pan cotidiano que define los desayunos y onces en Chile, figura en la lista de los mejores panes del mundo publicada por CNN Travel, un reconocimiento que subraya su sabor y su importancia social. La hogaza, dividida en cuatro lóbulos, muestra un interior pálido y esponjoso que contrasta con una corteza adictivamente crujiente. Los panaderos logran ese exterior colocando un recipiente con agua dentro del horno para generar vapor durante la cocción, un recurso sencillo que intensifica la textura sin resecar la miga interior.

El origen de la marraqueta remonta al cruce de tradiciones traídas por inmigrantes europeos durante los siglos XIX y principios del XX, y su presencia diaria en mesas chilenas la convierte en un símbolo cotidiano. “Nació con la marraqueta bajo el brazo” es una expresión popular que alude a la buena fortuna, y refleja cómo este pan se incorpora en el imaginario social del país. Para muchos chilenos, la marraqueta no solo es alimento: es identidad, costumbre y confort.

William Rubel, historiador del pan, recuerda que el pan responde sobre todo a la cultura: “El pan es básicamente lo que tu cultura dice que es”. Esa definición cultural explica por qué CNN Travel destaca la marraqueta: el reportaje valora panes por sus ingredientes, su técnica y su papel en la vida cotidiana, y la marraqueta cumple esos criterios con claridad. El reconocimiento coloca al pan chileno junto a otras tradiciones que muestran la diversidad global del pan y confirman que recetas humildes pueden alcanzar prestigio internacional.

Contexto global: otros panes que recoge CNN Travel

El reportaje de CNN Travel traza un mapa del pan mundial que va desde el lavash armenio, que requiere manos experimentadas para estirar láminas finas, hasta el pão de queijo brasileño, nacido de la yuca y el ingenio indígena, o el injera etíope, fermentado con teff y usado como utensilio para comer. El artículo también menciona preparaciones como el khachapuri georgiano, los bagels de Montreal y la emblemática baguette francesa, situando a la marraqueta en un diálogo con panes que expresan paisajes, técnicas y sabores muy distintos.

La inclusión de la marraqueta en esa lista confirma que la valoración del pan trasciende la haute cuisine: reconoce recetas que alimentan familias, sostienen tradiciones y definen regiones. En un mundo donde el pan puede servir para marchas, para mercados y para rituales domésticos, la marraqueta brilla por su simpleza técnica y por su capacidad de acompañar comidas cotidianas con una textura que muchos describen como insustituible.

Al destacar la marraqueta, CNN Travel ofrece una lectura clara: el pan más memorable no siempre proviene de recetas complicadas, sino de aquellas que combinan sabor, técnica y un fuerte arraigo cultural. Para Chile, la presencia de la marraqueta en una lista global supone un empuje al reconocimiento internacional del pan chileno y una invitación a redescubrir un producto que millones comen cada día.