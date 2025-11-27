La advertencia de Marcelo Lagos: “Todos sabemos que el Congreso se va a inundar por un Tsunami algún día”

El destacado geógrafo y experto en desastres, Marcelo Lagos abordó el trabajo que se realiza a nivel país y por distintas instituciones con el fin de estar preparados ante diversas catástrofes naturales.

El destacado geógrafo y experto en desastres, Marcelo Lagos abordó el trabajo que se realiza a nivel país y por distintas instituciones con el fin de estar preparados ante diversas catástrofes naturales.

“Yo creo que información sobra, tenemos una cantidad, pero es que no tengo cómo explicártelo, información sobra la cantidad de miles de millones que se pagan estudios, las universidades, las publicaciones científicas endogámicas que no permean el mundo real, en la realidad estamos llenos”, comenzó diciendo en el programa Helice de CNN Chile.

Agregó que “evidentemente o sea todos sabemos que Pucón está expuesto al peligro volcánico, todos sabemos que el Congreso de la República se va a inundar por un tsunami algún día, todos sabemos que Chañaral está contaminado; todos sabemos que los polimetales, los suelos en Arica no han sido remediados en décadas y con toda la tecnología y conocimiento que tenemos nadie hace nada y la gente se sigue muriendo de cáncer”.

“Claramente por ley todos nuestros asentamientos humanos, costeros o cualquiera tiene que tener un estudio fundado de riesgo, pero todos sabemos que el riesgo en Chile, por ley, lo puedes hacer desaparecer con una señalización que dice corre o un led que se prende de noche porque el tsunami te va a avisar o una llamada telefónica que te dice corre a los 30 metros, siempre estamos corriendo, entonces en la práctica tenemos una forma de entender el cómo habitar que se conecta con que estamos esperando ser sorprendidos”, agregó.

A juicio de Lagos, “tenemos muchos castillos de naipes que basta con mover una carta. Ten en cuenta que el otro día tuvimos, hace unos meses en este país, tuvimos un tornado en Puerto Varas que nadie lo vio venir, ni la ciencia. No tenemos instrumentos para ello, menos mal que ocurrió en un contexto y en un momento donde los elementos expuestos eran mínimos, pero el desastre podría ser complejo, esos escenarios vienen para quedarse”.