La adrenalínica e inesperada carrera de corpóreos en el partido de Rangers de Talca

Por CNN Chile

27.10.2025 / 15:30

Y este fin de semana se vivió un inusual, pero adrenalínico momento con una carrera de corpóreos en la previa del partido entre Rangers de Talca y Concepción, por el ascenso del fútbol chileno.

Chile país de corpóreos. Eso ya se sabe. El motivo es desconocido, pero a los chilenos nos encantan las mascotas de instituciones y equipos varios.

¿Los invitados a la histórica carrera? Personajes con arraigo local, como Maulito, Pocho, Ganchito y el histórico Señor PF, además de Teletín.

Si bien, el Señor PF tomó la delantera y lideró gran parte de la carrera, no se esperaba que Ganchito apareciera por los palos y le arrebatara el primer lugar.

