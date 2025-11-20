Kevin Spacey revela que vive “sin hogar” tras colapso de su carrera por acusaciones de agresión sexual

El actor ganador del Oscar, absuelto en tribunales de EE.UU. y Reino Unido, confesó que habita en hoteles y Airbnbs tras perder su casa por "costos astronómicos" durante siete años sin trabajo estable.

Kevin Spacey, el otrora aclamado actor de Hollywood, declaró que se encuentra en situación de calle tras el desplome de su carrera por las acusaciones de agresión sexual que enfrentó desde 2017.

En una entrevista con The Telegraph, el intérprete de 64 años reveló: “Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Literalmente no tengo hogar”.

Spacey, quien fue absuelto en los procesos judiciales de Nueva York y Reino Unido, atribuyó su situación a “costos astronómicos” durante siete años sin ingresos estables, lo que le obligó a subastar su vivienda.

Esperanza de regreso

A pesar de su precaria situación, Spacey mantiene expectativas de reactivar su carrera. “Estamos en contacto con algunas personas extremadamente poderosas que quieren que vuelva a trabajar”, afirmó el actor, sugiriendo que la industria espera “permiso” de figuras como Scorsese o Tarantino para rehabilitarlo.

Su declive comenzó cuando Netflix cortó relaciones tras las acusaciones de Anthony Rapp, eliminándolo de “House of Cards” y cancelando proyectos como el biopic de Gore Vidal, aunque el actor siempre negó todas las imputaciones.