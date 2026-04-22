Nuevo tren comienza a operar en el servicio Limache-Puerto: llegarán cuatro más y aumentará 20% la capacidad en hora punta

La incorporación de nuevos trenes beneficiará a más de 1,2 millones de habitantes de las provincias de Valparaíso, Marga Marga y Quillota.

Este miércoles se realizó el primer viaje de uno de los cinco trenes que reforzarán el servicio Limache-Puerto en la V región. La medida beneficiará a más de 1,2 millones de habitantes de las provincias de Valparaíso, Marga Marga y también de Quillota, que está conectada mediante buses de acercamiento.

En la instancia participó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien llegó hasta la Región de Valparaíso para supervisar la puesta en operación del moderno automotor de tres coches, que permitirá transportar a 660 personas.

“¿En qué se traduce tener más trenes, nuevos trenes? En primer lugar, se traduce en un aumento de frecuencia, menos tiempos de espera para las personas en las estaciones, más espacio al interior de los trenes, trenes nuevos de última generación con más tecnología, viajes más cómodos, viajes más seguros. Estos son proyectos de última generación tecnológica; las capacidades instaladas dentro de la empresa son extraordinarias y nos permiten seguir avanzando en esto, que son proyectos de Estado. Los proyectos de trenes, los proyectos de metro, son proyectos de Estado que trascienden gobiernos”, destacó el titular de Transportes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MTTChile (@mttchile)

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, valoró la llegada del primer tren, señalando que permitirá reforzar el servicio ferroviario y responder mejor a las expectativas de la comunidad. “Nos encontramos en esta importante ceremonia, donde damos la inauguración a cinco nuevos carros —vamos a comenzar con el primero—, que representa una importante inversión que hace el Estado de Chile para potenciar el transporte ferroviario”.

El gerente general de Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), José Solorza, añadió que “hay uso intensivo del tren en las diferentes regiones del país, con cifras récord en cada una de nuestras operaciones. En el caso de la Región de Valparaíso, durante los últimos años los flujos han crecido consistentemente, lo que nos llevó a desarrollar proyectos destinados a ampliar la oferta de transporte. El año pasado inauguramos Valencia y ahora estamos poniendo en servicio nuevos trenes, de muy alto estándar, que van a mejorar nuestra operación, sobre todo en las horas punta. Hoy comienza a operar el primero de cinco trenes y, cuando estén todos en régimen, aumentaremos la capacidad del corredor Limache-Puerto en un 20% en hora punta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MTTChile (@mttchile)

El tren tiene 77 metros de longitud y puede alcanzar hasta 140 kilómetros por hora. Los coches cuentan con dos puertas por lado, pisaderas retráctiles y ventanas de termopanel que mejoran la eficiencia térmica, además de aire acondicionado.

Cabe mencionar que los nuevos trenes llegaron desde China en septiembre del año pasado y, desde entonces, han sido sometidos a una serie de exigentes pruebas dinámicas y estáticas, tanto en la Región Metropolitana como en la Región de Valparaíso. De forma simultánea, se ha llevado a cabo un intenso programa de formación para el personal operacional, que suma un nuevo modelo de tren bajo su conducción y gestión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EFE Trenes de Chile (@efe_trenesdechile)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Subsecretaría de Transportes (@subtrans_chile)

Nuevos proyectos

El ministro De Grange, se refirió también a otro de los proyectos emblemáticos para la región, que busca conectar vía ferroviaria a la provincia de Quillota.

“Por supuesto que esto no queda acá, tenemos desafíos, la extensión a La Calera también es un tremendo proyecto, con una inversión del Estado de 800 millones de dólares, y que permite acercar las oportunidades de la urbe del Gran Valparaíso a nuevas localidades, localidades más alejadas. Permite acercar estas oportunidades de educación, de trabajo, de cultura, de entretención y de salud, a esas comunas más apartadas que tienen una peor conectividad”, adelantó.

En este sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso informó que durante el mes de mayo se someterá a votación la Resolución de Calificación Ambiental de esta iniciativa, que permitirá retomar el tren de pasajeros hacia Quillota, La Calera y La Cruz.