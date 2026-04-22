“Pareciera ser que le ha costado salir de la modalidad campaña”: Diputado Ortiz critica gestión de gobierno en su primer mes

En conversación con CNN Chile, el timonel DC subrayó que su partido mantendrá una disposición de colaboración con el gobierno.

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, planteó una serie de reparos al Plan de Reconstrucción del Gobierno y realizó además una evaluación crítica del inicio de la actual administración,.

En conversación con Hoy Es Noticia, el parlamentario explicó que uno de los puntos que genera mayor distancia con el Ejecutivo es la propuesta de reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, que el gobierno busca implementar de forma gradual.

Ortiz cuestionó las expectativas de impacto inmediato y puso sobre la mesa visiones contrapuestas dentro del mundo económico.

“Ellos plantean que se van a ver rápidamente sus resultados, nosotros creemos, incluso en boca del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, que los verdaderos resultados los vamos a empezar a ver del orden de los 8 o 9 años próximos”, señaló.

En paralelo, el parlamentario expresó reparos frente a la advertencia del Ministerio de Vivienda sobre eventuales dificultades en el proceso de reconstrucción si no se aprueba la iniciativa en los términos planteados.

“Cuando el ministro de Vivienda mencionó que, si no se aprueba esta ley como lo están pidiendo, el proceso de reconstrucción se va a ver seriamente dañado, eso no lo compartimos”, afirmó.

Y añadió: “Me cuesta entender cómo se le van a acabar todos los fondos de aquí a fines de abril al ministro, como lo dijo. Deberían haber empezado a prepararse para enfrentar esta situación”.

Critica a la gestión durante el primer mes del gobierno

Ortiz también se refirió al primer tramo del gobierno, al que describió como una etapa de desajustes internos y dificultades de coordinación.

“Una instalación complicada, con muchas descoordinaciones”, sostuvo, apuntando además a la alta rotación de autoridades regionales.

“Ya van 18 seremis que han renunciado a los cargos donde estuvieron solo días, horas o semanas”, indicó.

En esa línea, agregó que al Ejecutivo le ha costado pasar de la etapa de campaña a la de gestión.

“Pareciera ser que le ha costado salir de la modalidad campaña, promesas electorales, a derechamente gobernar”, planteó, cuestionando también la dinámica entre el Presidente y sus ministros.

“Vemos ministros y ministras que deberían ser el resguardo del Presidente para que los problemas no lleguen al Presidente, y no al revés”.

Pese a las críticas, el timonel DC subrayó que su partido mantendrá una disposición de colaboración con el gobierno.

“Si a un gobierno le va mal, a todo Chile le va mal”, afirmó, enfatizando: “No es espacio para darse gustitos personales o partidarios, sino que tenemos el deber de trabajar por todos los chilenos y chilenas”.

Finalmente, Ortiz remarcó que la DC mantendrá una línea de diálogo institucional con el Ejecutivo, aunque sin dejar de lado su trabajo político.

“Vamos a hablar con el gobierno porque es el gobierno que eligió la inmensa mayoría de los chilenos, pero en paralelo tenemos que hacer proyecciones y alianzas electorales”, puntualizó.