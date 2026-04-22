Oposición podría llevar proyecto de reconstrucción al Tribunal Constitucional | CNN Prime
Por CNN Chile
22.04.2026 / 22:07
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- El gobierno envió al Congreso el denominado “proyecto de reconstrucción nacional” y hoy comenzó su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas.
- La oposición insiste en que llevará el proyecto legislativo al Tribunal Constitucional, alegando que beneficiará a algunos ministros.
- La Cancillería confirmó que se abrió una investigación contra diplomáticos en la ONU debido a posibles gestiones a favor de la candidatura de Michelle Bachelet.
- Donald Trump advirtió que no hay “plazo” para la guerra con Irán y negó que las próximas elecciones estén influyendo en sus decisiones.
En Entrevista Prime conversamos con el ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre los principales desafíos de su cartera.