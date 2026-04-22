Programas completos cnn prime

Oposición podría llevar proyecto de reconstrucción al Tribunal Constitucional | CNN Prime

Por CNN Chile

22.04.2026 / 22:07

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El gobierno envió al Congreso el denominado “proyecto de reconstrucción nacional” y hoy comenzó su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas.
  • La oposición insiste en que llevará el proyecto legislativo al Tribunal Constitucional, alegando que beneficiará a algunos ministros.
  • La Cancillería confirmó que se abrió una investigación contra diplomáticos en la ONU debido a posibles gestiones a favor de la candidatura de Michelle Bachelet.
  • Donald Trump advirtió que no hay “plazo” para la guerra con Irán y negó que las próximas elecciones estén influyendo en sus decisiones.

En Entrevista Prime conversamos con el ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre los principales desafíos de su cartera.

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

Programas completos Los perfiles de las cuatro candidaturas a la Secretaría General de la ONU: Guía para entender el proceso
Ministro Poduje: “No me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas el negocio inmobiliario”
Ingresa plan de reconstrucción al Congreso: Pymes y todas las empresas pagarán 23% en impuestos
Alerta científica: Los detalles del foco de microsismos descubierto en Santiago
Ministro de Defensa aborda posible indulto a uniformados del estallido social: “Me parece bien que el Presidente Kast ejerza esa facultad”
Diputada panameña rechaza eventual llegada de Ricardo Rincón como embajador de Chile: “Esperamos que su postulación sea retirada"