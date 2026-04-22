Ingresa plan de reconstrucción al Congreso: Pymes y todas las empresas pagarán 23% en impuestos

Conduce: Nicolás Paut.

Este lunes ingresó al Congreso el proyecto de ley del Gobierno “Plan de Reconstrucción Nacional” para impulsar la economía chilena.

En Agenda Económica abordamos sus principales medidas; en concreto, la iniciativa que establece que tanto las pymes como las grandes empresas terminarán pagando un impuesto del 23% en los próximos años.

Por este motivo, el presidente se reunirá con representantes de las pymes para conversar sobre una posible rebaja de impuestos.

“Lamentamos que no se haya incluido el impuesto de primera categoría del 12,5% permanente a las pymes en este proyecto. El presidente va a mantener el compromiso de tener el impuesto de primera categoría en 12,5%, pero dijo que iría en otro proyecto, y en ese sentido nos genera bastante incertidumbre, ya que no existe ningún gobierno que en los últimos 36 años haya aprobado dos leyes tributarias dentro de su período”, señaló el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.

Por otro lado, en este capítulo analizamos, junto al economista Patricio Rojas, el proyecto y el superávit fiscal que tendrá en 2035, el cual será de US$ 1.358 millones.

“El proyecto es uno que requiere la economía chilena para salir del estancamiento (…), es importante, pero pensar que todo se va a obtener con mayor crecimiento no alcanza, porque para poder obtener el equilibrio fiscal a finales de esta década, el ingreso que se va a generar es para financiar la reducción de impuestos que se va a hacer durante esta transición del 2026 al 2031. Por lo tanto, dado que tenemos un problema que en la transición no lo vamos a financiar, el gobierno va a tener que elegir alguna alternativa. Una alternativa es que en la transición nos endeudamos”, comentó el experto.

Por último, conversamos acerca de los mínimos históricos de precios que enfrenta la industria de la cereza en la actualidad.

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