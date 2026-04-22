Los perfiles de las cuatro candidaturas a la Secretaría General de la ONU: Guía para entender el proceso
Por CNN Chile
22.04.2026 / 23:39
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Conduce: Alicia Contreras.
En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras analizamos, con el analista internacional Raúl Sohr, el conflicto en Medio Oriente y las negociaciones que han sostenido Estados Unidos e Irán.
Además, profundizamos con la periodista Isel Guerra en el perfil de las candidaturas para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.
Finalmente, conversamos con Susana Malcorra, exjefa de gabinete de Ban Ki-moon, exministra de Relaciones Exteriores de Argentina y cofundadora de GWL Voices.
El histórico dirigente de la Democracia Cristiana —exministro, exsenador y expresidente del partido— será el primer invitado del ciclo de entrevistas en profundidad que se estrena el domingo 19 a las 22:00 horas por CNN Chile.