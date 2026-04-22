Programas completos conexión global prime

Los perfiles de las cuatro candidaturas a la Secretaría General de la ONU: Guía para entender el proceso

Por CNN Chile

22.04.2026 / 23:39

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Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras analizamos, con el analista internacional Raúl Sohr, el conflicto en Medio Oriente y las negociaciones que han sostenido Estados Unidos e Irán.

Además, profundizamos con la periodista Isel Guerra en el perfil de las candidaturas para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

Finalmente, conversamos con Susana Malcorra, exjefa de gabinete de Ban Ki-moon, exministra de Relaciones Exteriores de Argentina y cofundadora de GWL Voices.

Mira aquí el programa completo

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