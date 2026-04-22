Alerta científica: Los detalles del foco de microsismos descubierto en Santiago

En CNN Tiempo, conversamos con el académico de geofísica de la Universidad de Chile, Sergio Ruiz, respecto al estudio que reveló un foco de microsismos activos debajo de la ciudad de Santiago.

Un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile reveló que en Santiago existe un foco de microsismos que está activo desde hace más de 30 años.

Uno de los colaboradores de la investigación, el geofísico Sergio Ruiz, conversó con CNN Tiempo respecto a los detalles del descubrimiento científico.

“Es una serie de eventos que han estado presentes debajo de Santiago, en la zona sur (…) ha estado presente desde al menos hace 30 años. Lo interesante es que son sismos de pequeña magnitud. Por lo tanto, no requiere mayor alerta para la población; lo que lo hace una observación interesante es que es una sismicidad extremadamente persistente”, explicó sobre el hallazgo.

Para el experto, este foco en la zona sur, en el que se identificaron más de 1.300 sismos de magnitud 3, representa un “peligro bajo (…) comparado con todos los otros peligros asociados a los diferentes terremotos que nos pueden ocurrir en Chile en cualquier momento”.

Asimismo, señaló que el área donde se concentra la mayor cantidad de sismos detectados en el estudio corresponde a las comunas de Puente Alto y Pirque.

También explicó qué herramientas utilizaron para rastrear los temblores de baja intensidad: “Los sismos los detectamos principalmente con instrumentos que se llaman sismógrafos, que son del tamaño de una caja de zapatos con baterías, que están registrando en forma continua y se instalan en distintos lugares”.

Agregó que “en principio, nosotros creemos que estos eventos son muy particulares, que están muy concentrados en estas zonas y pensamos que es poco probable que se extiendan y se conecten con una falla superficial, fallas que hay en el frente cordillerano de Santiago”.